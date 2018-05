Warriors aplastan a Pelicans y sacan ventaja de 3-1 en serie

NUEVA ORLEÁNS (AP) — El método de Kevin Durant para imponer su autoridad en un partido de playoffs es demasiado simple.

Durant logró 38 puntos y nueve rebotes y los Warriors de Golden State derrotaron el domingo 118-92 a los Pelicans de Nueva Orleáns para ponerse en ventaja 3-1 en la semifinal de la Conferencia Oeste.

Los Warriors se recuperaron de su derrota por 19 puntos en el tercer partido con un gran juego que les redituó el triunfo sin nunca estar abajo en el marcador y sacar ventaja de hasta 26 unidades.

“Intento convencerme de que doy mi mejor rendimiento cuando no me preocupo de lo que suceda después del partido, del resultado ni de nada”, declaró Durant. “Es entonces cuando me siento libre, me divierto y soy contundente. Ésa es la cuestión: solo intento jugar con fuerza sin importar que falle o no los disparos, solo seguir disparando, siendo agresivo”.

Durant acertó 15 de 27 tiros de campo. Stephen Curry anotó 23 unidades, Klay Thompson 13 y Quinn Cook, que estuvo en las reservas de los Pelicans a comienzos de la campaña, 12.

Curry dijo que la conveniencia de pasarle el balón a Durant fue evidente desde el principio.

“Hay que encontrar la manera de ponerlo en posición para que anote”, declaró Curry. “A veces no es muy difícil, solo hay que pasarle el balón”.

Anthony Davis consiguió 26 tantos y 12 rebotes para Nueva Orleans, pero los Pelicans acertaron 36% de sus lanzamientos (32 de 88) y fallaron 22 de 26 intentos de triple.

El entrenador de los Pelicans Alvin Gentry dijo que la defensiva de Golden State “tuvo mucho que ver” con la ofensiva deficiente del equipo.

“No tuvimos los ángulos que normalmente se nos presentan”, afirmó. “Presionamos un poco cuando nos rezagábamos”.

E'Twaun Moore anotó 20 unidades y Jrue Holiday 19, aunque las reservas de Nueva Orleáns solo consiguieron 14 tantos después de que lograran 32 un par de noches antes. Rajon Rondo terminó con 11 rebotes, pero los Pelicans también perdieron 19 veces el balón, que resultó en 21 puntos para Golden State.

“Fallamos muchos lanzamientos sencillos, cometimos al principio un par de errores de disciplina en el plan para el partido y los rivales salieron encendidos”, dijo Davis. “No podemos darnos el lujo de fallar tanto”.

Después de tener poca eficacia ofensiva en su derrota del viernes en la noche, los Warriors pretendían recuperar el ritmo y lo consiguieron en forma inmediata. Acertaron seis de sus primeros ocho disparos, en los que Durant hizo buenos sus primeros tres, y Thompson y Curry consiguieron triples. La puntería afinada y una sólida defensa, que incluyó un tapón de Green a una bandeja de Rondo, permitieron a Golden State irse arriba 10 puntos antes de que se cumplieran cuatro minutos de juego.

Por su parte, los Pelicans fallaron ocho de sus primeros 10 tiros de campo, e iban abajo 20-6 después de que Green anotara el cuarto triple de Golden State en los primeros seis minutos del partido.

Los Warriors sacaban ventaja de 18 unidades en la primera mitad cuando un lanzamiento elevado y suave de Cook puso el marcador 33-15 en el primer periodo.

Los Pelicans acertaron 37% de sus lanzamientos en la primera mitad, pero gracias a un dominio de los tableros y varios tiros libres, redujeron poco a poco la ventaja de los Warriors a siete puntos para el medio tiempo, una situación manejable, pero Golden State desató una feroz ofensiva en el tercer periodo.