Warriors someten a McCaw a estudios tras fuerte caída





El base Patrick McCaw, de los Warriors de Golden State, queda tendido tras una fuerte caída cerca del final del tercer periodo del duelo ante los Kings de Sacramento, el sábado 31 de marzo de 2018, en Sacramento, California. (AP Foto/Rich Pedroncelli) Patrick McCaw, base de los Warriors de Golden State, es retirado en camilla luego de una aparatosa caída en el partido ante los Kings de Sacramento, el sábado 31 de marzo de 2018 (AP Foto/Rich Pedroncelli)

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Una radiografía y una tomografía de tórax realizadas a Patrick McCaw no detectaron lesiones, por lo que el base de segundo año de los Warriors de Golden State será sometido a un estudio de imágenes por resonancia magnética, anunció el equipo.

McCaw tuvo que ser retirado de la cancha en una camilla el sábado debido a una fuerte caída en la duela luego de recibir una falta de Vince Carter durante la victoria de Golden State por 112-96 sobre los Kings de Sacramento.

En la acción, el jugador de 22 años cayó de manera escalofriante luego de saltar y chocar con Carter, al parecer de forma accidental. Fue trasladado al Centro Médico de UC Davis.

"Sólo espero que se encuentre bien", dijo Carter visiblemente afligido después de la caída de McCaw. "Yo juego básquetbol porque lo adoro y lo disfruto, no para ver a los jóvenes lastimarse. Él tiene un futuro brillante. Me pueden decir lo que sea, fue un accidente... No me gusta verlo ahí sentado con dolor diciendo que no puede sentir la zona baja de su cuerpo".

Cuando restaban 41,8 segundos del tercer cuarto, cuando McCaw corrió hacia la línea de fondo y saltó. Carter alcanzó a golpearlo con un brazo durante el salto, y la cadera del escolta se impactó contra el piso.

McCaw se retorció por el dolor y permaneció tendido durante unos 10 minutos mientras el público guardaba silencio. Carter, a quien se marcó una falta flagrante de primer grado, se arrodilló mientras el personal médico de ambos equipos, junto con el entrenador de los Warriors Steve Kerr, corría hacia el lugar donde se encontraba el escolta.

"Vince (Carter) no es ese tipo de jugador, nunca ha sido ese tipo de jugador", señaló Draymond Green, Golden State. "Malditos accidentes, así pasan las cosas. Un jugador salta y él no hizo mucho contacto, pero si uno salta lo más que pueda pierde el equilibrio con facilidad. Sé que fue algo duro también para Vince".

Jugadores de ambos equipos se reunieron al pie de la canasta mientras McCaw era subido a la camilla y retirado de la cancha.

Kerr profirió algunos insultos y lució visiblemente frustrado al entrar a la cancha para ver el estado de su jugador.

Carter se acercó a McCaw y le dijo algo justo antes que fuera casado en la camilla. El partido se reanudó tras una suspensión por 10 minutos.

"Yo recuerdo que su pie golpeó mi pierna por un lado, eso es todo”, añadió Carter. "No voy a sentarme y quejarme de que me hayan marcado una falta flagrante cuando un hombre no puede sentir sus piernas".