Wentz y Jackson muestran la dinámica ofensiva de Eagles

FILADELFIA (AP) — Carson Wentz se desoxidó rápidamente y DeSean Jackson aportó la chispa que requerían los Eagles para ganar, pese a una endeble defensiva.

Esa historia podría repetirse toda la temporada.

Wentz lanzó para 313 yardas y tres anotaciones durante el encuentro del domingo, un triunfo por 32-27 sobre los Redskins de Washington. Fue el primer encuentro del mariscal de campo desde que sufrió una lesión que lo marginó de los últimos cinco partidos de la temporada anterior, incluidos dos de playoffs.

Jackson festejó su regreso a Filadelfia con ocho recepciones para 154 yardas. Aportó un par de atrapadas de touchdown, de más de 50 yardas.

Un ataque con el potencial de ser dinámico tardó un cuarto en funcionar. Luego, acumuló 436 yardas para que Filadelfia borrara una desventaja de 17-0.

La defensiva permitió 380 yardas por aire y tres anotaciones a Case Keenum. No presionó al mariscal de campo y pareció dubitativa en la secundaria, aunque ajustó en la segunda mitad.

“Esa fue la diferencia entre las dos mitades”, dijo el lunes el entrenador Doug Pederson. “Ustedes piensan que a la defensiva no podíamos frenar en tercer down durante la primera mitad, pero sí lo hicimos en la segunda. Y al ataque, no podíamos convertir un tercer down, pero en la segunda mitad lo hicimos. Simplemente es mérito de los chicos que hacen ajustes sutiles en el medio tiempo, pero todo se reduce a la ejecución de las jugadas”.

QUÉ FUNCIONA

La capacidad de Jackson para estirar el terreno fue evidente en los dos pases profundos. Su presencia hace que un ataque talentoso genere incluso más peligro, pues abre espacios para otros receptores.

Alshon Jeffery realizó cinco atrapadas para 49 yardas y un touchdown. Además convirtió un pase retrasado en un acarreo de dos yardas hasta la zona prometida.

Zach Ertz totalizó cinco recepciones para 54 yardas. Nelson Agholor y Dallas Goedert no fueron grandes factores sólo porque hay únicamente un balón.

El ataque no dependió sólo del pase. Darren Sproles, Jordan Howard y Miles Sanders se combinaron para 116 yardas por tierra.

QUÉ FALTA

La presión al quarterback representaba ya una preocupación antes de la temporada. Y fue evidente que Keenum tuvo muchas libertades.

Fue capturado una vez y disfrutó de demasiado tiempo en la bolsa de protección, lo cual le permitió vulnerar la secundaria. Los Eagles necesitan un mejor desempeño de sus cuatro frontales para aliviar la carga de los backs.