Kanye West se disculpó el miércoles en una estación de radio en Chicago por haber dicho que la esclavitud era una "opción", y rompió a llorar al aire por un viejo amigo.

"No sé si me disculpé adecuadamente por cómo ese comentario sobre la esclavitud hizo sentir a la gente, así que quiero aprovechar este momento para decir que lamento haber causado dolor, lamento el efecto que tuvo la gorra de MAGA (Make America Great Again, el lema de Donald Trump) en el comentario sobre la esclavitud", dijo West a la emisora 107.5 WGCI en su ciudad.

"Me disculpo con la gente que se sintió decepcionada por ese momento, y también aprecio que ustedes me estén dando la oportunidad de hablarles sobre el modo en que estaba pensando y lo que estaba atravesando y lo que llevó a eso", dijo el rapero.

West también respondió una pregunta que pareció haberlo dejado sin palabras en "Jimmy Kimmel Live!" sobre por qué siente que al presidente Donald Trump le importa la gente negra. Luego tuiteó que la pregunta no lo había dejado mudo y que el programa editó torpemente a un corte comercial tras su larga pausa.

Dijo que solo estaba considerando cuidadosamente su respuesta:

"Siento que a (Trump) le preocupa lo que la gente negra piense de él, y le gustaría que la gente negra lo quiera como antes cuando era chévere en las canciones de rap y todo esto", dijo West a WGCI.

"Él va a hacer lo que sea necesario para que esto suceda porque tiene un ego como el resto de nosotros y quiere ser el mejor presidente, y sabe que no puede ser el mejor presidente sin la aceptación de la comunidad negra", agregó el rapero. "Así que es algo en lo que va a trabajar, pero vamos a tener que hablarle".

En cuanto a la visita que hizo a las oficinas de TMZ en Los Angeles en mayo, cuando usó la gorra roja con el lema de la campaña presidencial de Trump e hizo su comentario sobre la esclavitud, West dijo que Don C — un antiguo colaborador, manager de giras y ejecutivo discográfico — que solía apoyarlo, probablemente lo hubiera callado antes de que las cosas se le fueron de las manos de haber estado en su vida como antes.

"Una cosa que aprendí del comentario en TMZ es que esto me mostró cuánto me quiere la gente negra, y cuánto confía y depende de mí, y eso lo aprecio", dijo West.