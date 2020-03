Yatra busca la esperanza con Ricky Martin en “Falta amor”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Desde su casa en Medellín, donde cumple la cuarentena ordenada por el gobierno colombiano, Sebastián Yatra lanza una versión totalmente nueva de “Falta amor” con Ricky Martin.

“La verdad es que la elevó muchísimo Ricky con su voz y con este video”, dijo Yatra esta semana en una entrevista realizada por teleconferencia en anticipo a su debut del jueves por la noche.

La versión original, interpretada en solitario, se desprende de su álbum “Fantasía” de 2019. Yatra, de hecho, le había escrito antes a Martin si quería interpretarla, pero el astro puertorriqueño estaba ocupado en ese momento con el nacimiento de su hija Lucía.

La respuesta le llegó a pocos días del lanzamiento, pero Yatra no se desanimó. Lo tomó más bien como una oportunidad y canceló el video original que tenía planeado.

Ahora “Falta amor” tiene un video dirigido por Carlos Pérez grabado en Los Ángeles. En él, se ve a ambos cantantes en un edificio derruido con un viejo piano y un auto en llamas, además de un grupo de bailarines que hacen una poderosa coreografía.

Compuesto por Yatra con Mauricio Rengifo y Andrés Torres, el tema habla de un renacer. Comienza entre las cenizas de una desilusión y su emoción va aumentando hasta llegar a la esperanza del perdón y de encontrar un nuevo amor.

Yatra destacó que el dueto llega en momentos en que hace falta más amor.

“Tenemos un llamado de atención tan grande de la naturaleza y de nuestro planeta de que algo tiene que cambiar”, dijo al relacionar la canción con la situación actual por la pandemia del coronavirus. “Somos frágiles, tenemos que cuidarnos más y valorarnos más, porque uno nunca sabe qué pueda pasar hacia futuro... Al final de la canción uno siente esperanza, como que volvemos a nacer”.

Para Yatra, los más de 14 días que lleva en cuarentena en la finca de su familia ha pasado con mucha calma en compañía de sus hermanos y sus padres. En la propiedad tiene la posibilidad de hacer muchas actividades, como leer, hacer ejercicio, tocar guitarra y piano o jugar fútbol.

“Acá tengo mi estudio de grabación, entonces he podido hacer algunas cosas”, dijo sobre su trabajo como músico. “Aunque como ya no pueden subir (visitar) ni productores ni ingenieros, estamos como ingeniándonos la manera de grabar remoto, que desde su casa me puedan grabar aquí yo con el micrófono, siendo lo más creativos posible”.

Tampoco quiere dejar de estar en contacto con sus admiradores y hacer algo por los demás, así que en Instagram a las 7:00 p.m. hora Bogotá y Miami (6:00 p.m. hora de México) ha hecho varias transmisiones en vivo para contar cuentos infantiles con invitados que incluyen a su novia Tini, Carlos Vives, Alex Campos y al propio Martin, cada uno de ellos, por supuesto, de manera remota. En los próximos días planea tener como invitada a la primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz, y a Juanes.

“Mi papá me contaba historias a mis dos hermanos y a mí siempre antes de dormir, se inventaba 40.000 cosas y eso ha sido súper bonito para mí, un recuerdo que se me queda para siempre”, dijo Yatra sobre su interés en los cuentos infantiles.

El cantante y compositor les pidió a sus fans que apoyen la iniciativa de Martin para hacer donativos a la organización Project Hope, para ayudar a que hospitales y médicos en Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico y otros rincones tengan el material necesario para contener el virus y cuidarse, pues ellos arriesgan sus vidas en su trabajo.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como neumonía, e incluso la muerte.

