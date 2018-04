of

Image 1 of 1

En esta combinación de fotos de archivo, el direcor general de Apple Tim Cook habla en el nuevo campus de la compañía en Cupertino, California, el 12 de septiembre del 2017, izquierda, y el director general de Facebook Mark Zuckerberg habla en San Francisco el 12 de abril del 2016. Zuckerberg, defendió el modelo de negocios de la compañía, que depende de la publicidad, luego que Cook,dijo que su compañía no estaría en la situación de Facebook porque Apple no vende comerciales basados en la información de los usuarios, de la forma en que lo hace Facebook. (AP Foto/Eric Risberg) less