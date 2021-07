Alemanes divididos sobre poner restricciones a no vacunados

Wolfgang Kumm/AP

BERLÍN (AP) — Los políticos alemanes estaban profundamente divididos el domingo acerca de la advertencia del jefe de la cancillería federal de que podría ser necesario imponer restricciones a las personas no vacunadas si las infecciones de COVID-19 alcanzan nuevos máximos históricos en los próximos meses.

El jefe de la cancillería federal Helge Braun dijo al periódico Bild am Sonntag que no prevé otro confinamiento relacionado con el coronavirus en Alemania. Pero señaló que a las personas no vacunadas podría impedírseles ingresar en lugares como restaurantes, cines o estadios “porque el riesgo residual es demasiado alto”.