BUENOS AIRES (AP) — Argentina reconoció este martes el derecho de las personas que se consideran no binarias a registrarse como tales en el documento nacional de identidad y en los pasaportes que hasta ahora incluían las tradicionales categorías masculino y femenino.

El gobierno de Alberto Fernández dispuso por decreto incluir la categoría X de identidad no binaria en los documentos personales, convirtiéndose en el primer país de Latinoamérica en garantizar este derecho.

El colectivo de personas no binarias es aquel que no se reconoce dentro del binomio masculino o femenino.

“Tenemos la necesidad de abrir la cabeza para darnos cuenta que hay otras formas de amar y ser amado y que hay otras identidades además de hombre y mujer que deben ser respetadas. Existieron siempre, solo que fueron ocultadas”, destacó el mandatario durante un acto en Casa de Gobierno.

“La humanidad tuvo que recorrer un largo trecho para entender que había un todos, todas y todes”, agregó Fernández, quien suele apelar a términos del lenguaje inclusivo en sus discursos.

A nivel mundial, Canadá, Nueva Zelanda y Australia adoptaron medidas similares.

Argentina se pone así otra vez a la vanguardia en la región en la ampliación de derechos para las minorías sexuales tras la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en 2010 y de la ley de identidad de género en 2012. También despenalizó al aborto e implementó un cupo laboral para las personas trans.

Durante el acto, una activista le reprochó al presidente que utilizara en la documentación la categoría X para identificar a los no binarios.

Fernández explicó que esa nomenclatura ha sido aceptada por la Organización de Aviación Civil Internacional y convenciones internacionales a las que el país está adherido. La X comprende las acepciones no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado.

“A partir de ahora el DNI va a dejar de tener el binomio varón-mujeres y va a visibilizar a un conjunto de diversidades que nos hace una sociedad orgullosamente diversa y plural”, resaltó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Los extranjeros que residan en Argentina accederán al mismo derecho.