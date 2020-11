Astronauta Ellen Ochoa quiere más diversidad en la ciencia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La astronauta Ellen Ochoa quiere ver una mayor diversidad en la ciencia porque, asegura, esto lleva a más innovación.

“No sólo tienen que ser astronautas”, dice. “Es en la ciencia en general y en la ingeniería. Definitivamente me gustaría que los estudiantes supieran sobre estas carreras y pensaran ‘quizá es algo que me pueda interesar’”.

Ochoa fue la primera mujer hispana que viajó al espacio en 1993 y fue directora del Centro Espacial Johnson de la NASA en la década del 2010. Ahora es retratada en un nuevo capítulo de la serie documental “True Colors” estrenado el jueves en el servicio de streaming Peacock.

La serie está dedicada a ocho hispanos prominentes que incluyen a la celebridad de internet Lele Pons, el actor John Leguizamo, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el actor y presentador Mario López.

“Me agradó que, cuando Peacock de NBC decidió elegir a ocho personas, escogiera a alguien del campo de las ciencias y la ingeniería porque es muy fácil elegir a estrellas de las artes y el deporte y quizá personas cuyos nombres son más conocidos, pero creo que es muy importante escuchar sobre estas otras carreras”, dijo la astronauta en una entrevista reciente por videollamada desde Estados Unidos.

Ochoa, cuyos abuelos paternos eran originarios de Sonora, México, cuenta que de niña no soñaba con ser astronauta y que no lo hizo sino hasta mucho después, cuando cursaba sus estudios de posgrado. “Y claro, parte del motivo era que no había mujeres astronautas y no había astronautas de minorías”, dijo.

De hecho, después de fue al espacio sólo una mujer hispana ha repetido la hazaña: Serena Aunon-Chancellor, cuya familia es de origen cubano.

Ahora Ochoa es una activista por una mayor diversidad y representación hispana en la ciencia.

Ochoa también conversó con The Associated Press sobre los nuevos descubrimientos y misiones de 2020, cómo cambió su vida ese viaje de 1993 y qué opina de los viajes comerciales al espacio. Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: ¿Qué le diría a los estudiantes hispanos y a los estudiantes en general que quizás tengan la impresión de que ser astronauta o estudiar ciencia es posible sólo para la gente con mucho dinero?

Ochoa: Tuve la fortuna de que nuestra universidad local en ese entonces era una universidad estatal, la Universidad Estatal de San Diego (San Diego State). De hecho, ni siquiera cobraba colegiatura y pude conseguir una pequeña beca para cubrir los costos y vivía en casa. Cuando me fui a hacer un posgrado en la Universidad en Stanford pude conseguir primero una beca de investigación a través de la facultad de ingeniería, y luego fui asistente de investigación con un profesor que fue mi asesor de doctorado. A veces le digo a los estudiantes que pasé 10 años en la universidad sin pagar colegiatura, así que sí te beneficia hacer preguntas y buscar y tratar de entender dónde puedes conseguir el apoyo disponible para ti.

AP: 2020 ha sido un año complicado, pero también se ha visto muchos descubrimientos en la ciencia espacial. ¿Cuáles destacaría?

Ochoa: Están ocurriendo muchas cosas en el espacio, tanto en los vuelos tripulados como en la ciencia espacial. El mes pasado, la nave espacial Osiris-Rex se posó brevemente sobre un asteroide llamado Bennu y tomó una muestra que regresará a la Tierra a principios de marzo. No aterrizará hasta 2023. Fui directora del Centro Espacial Johnson y esa muestra de hecho regresará al centro porque tenemos las instalaciones apropiadas para eso. Ver cómo se tomó esa muestra fue muy emocionante.

Al final de esta semana (el sábado) veremos el despegue de una tripulación a la Estación Espacial Internacional y esta será la primera misión operativa que (la fabricante aeroespacial estadounidense) SpaceX tendrá para llevar astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. Tuvieron un vuelo de prueba este verano que salió muy bien, y esta es su primera misión operativa, así que definitivamente la estaré viendo.

AP: ¿Qué cambió en usted después de ir al espacio? ¿Cambian mucho las cosas?

Ochoa: Definitivamente ves la Tierra diferente porque estás orbitando a una velocidad de 17.500 millas por hora (28.163 kilómetros por hora); eso significa que le damos la vuelta completa a la Tierra cada hora y media y con esa vista no ves o piensas que son comunidades muy diferentes, continentes muy diferentes, porque realmente lo ves como todo un sistema. En dos de mis vuelos estudiamos la atmósfera de la Tierra, y cuando ves el perfil del planeta y ves que la atmósfera es una capa muy delgada sobre la Tierra, te das cuenta de que la ayuda de esa capa es crucial para la vida aquí en la Tierra, así que todas estas cosas te hacen ver cómo vivimos en la Tierra y lo que le hacemos al medio ambiente de una manera muy diferente. Te hace preguntarte por qué como seres humanos necesitamos crear todos estos constructos artificiales y barreras. Pienso en eso más como todo un sistema.

AP: ¿Qué opina de los viajes comerciales al espacio?

Ochoa: Creo que es muy emocionante que mucha más gente podrá tener la oportunidad de ir al espacio. Creo que en un principio serán vuelos suborbitales y probablemente cortos, pero aun así tendrán una vista increíble de la Tierra y una experiencia realmente inolvidable. Más adelante ojalá que la gente también pueda tener la oportunidad de orbitar la Tierra. Creo que esa siempre fue la idea, era cuestión de tiempo y de qué necesitábamos para que hubiera empresas capaces de proporcionar la experiencia. Y la NASA realmente ha tratado de conceder toda esta nueva economía espacial, particularmente cuando piensas en vuelos espaciales tripulados para tener una variedad mucho más amplia de empresas involucradas de una manera u otra.

La reportera de ciencia y salud de AP Marcia Dunn colaboró a este despacho desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos.