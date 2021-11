BERLÍN (AP) — A partir del lunes todas las personas que no hayan sido vacunadas contra el COVID-19 en Austria deben quedarse en sus casas a excepción de realizar tareas indispensables.

El canciller austríaco calificó la medida de “dramática”, a fin de frenar un repunte en la propagación del coronavirus.

A partir de la medianoche, toda persona mayor de 12 años que no haya sido vacunada o que no haya padecido la enfermedad no podrá salir de sus viviendas a excepción de salir para trabajar, hacer compras o irse a ponerse la vacuna.

El encierre durará hasta el 24 de noviembre, por lo menos. No abarca a los menores de 12 años porque esa población todavía no está autorizada para recibir la vacuna en Austria.

Habrá policías en las calles pidiéndole a la gente constancia de vacunación, y los que estén en la calle sin autorización podrían recibir multas de hasta 1.450 euros (1.660 dólares).

“No hemos tomado este paso a la ligera y no creo que debe subestimarse”, declaró el canciller Alexander Schallenberg a la emisora Oe1.

“Esta es una medida dramática, que afecta a unas 2 millones de personas en este país. ...Lo que estamos tratando de hacer es reducir al mínimo el contacto entre los no vacunados y los vacunados, y entre los no vacunados”, añadió.