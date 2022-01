WASHINGTON (AP) — Al cumplirse un año de una presidencia definida por altas ambiciones y a veces frustrantes fallas, el presidente Joe Biden se dispone a ofrecer una conferencia de prensa para tratar de calmar los ánimos y pedirle paciencia al electorado.

Antes de la conferencia de prensa, pautada para las 4 p.m. EST (2100 GMT), en su 365to día en el cargo, Biden no dio indicación alguna de sentir que era necesario un cambio total de rumbo.

Pero su comparecencia ocurre el mismo día en que los intentos demócratas por reformar las leyes electorales parecen encaminados al fracaso en el Congreso, y sigue estancado el paquete de gasto público de Biden.

El evento en el Salón Este de la Casa Blanca ofrecerá a Biden una oportunidad de resaltar sus logros ante una audiencia nacional, y el mandatario probablemente apuntará a la ley bipartidista de infraestructura aprobada bajo su mandato, una pujante economía y el progreso del país en la lucha contra el COVID-19.

Aun así, es un momento peligroso para Biden: La nación está sufriendo otra ola del coronavirus y la inflación está a un nivel no visto en una generación. Según las encuestas el apoyo a Biden ha disminuido y los demócratas temen una derrota aplastante en las elecciones de mitad de período si Biden no logra mejorar la situación.

Biden ha realizado solo seis conferencias de prensa por su cuenta en su primer año en el cargo. La continua amenaza del coronavirus será evidente en las condiciones de la conferencia: Se permitirá la entrada solo a unos pocos reporteros, todos tendrán que hacerse la prueba y todos tendrán que vestir la mascarilla.

La Casa Blanca dijo que Biden usaría el evento para resaltar los avances logrados pero también para “hablar sinceramente” con el público sobre los desafíos futuros.

“El trabajo no está hecho, no tenemos misión cumplido, y ciertamente no estamos diciendo que se ha cumplido”, manifestó el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

“Por lo tanto, nuestro objetivo, y creo que escucharán al presidente decirlo mañana, es cómo construir sobre la base que sentamos en el primer año”, añadió.

La corresponsal Lisa Mascaro contribuyó con esta nota.