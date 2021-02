Bolivia: Ritos a la Pachamama y pedidos de salud ante COVID

of

3 of 3

of

2 of 3

of

1 of 3

LA PAZ, Bolivia (AP) — Familias bolivianas realizaron ofrendas a la Pachamama —la Madre Tierra— durante el último día del feriado de carnaval con pedidos de salud y para que se termine la pandemia del nuevo coronavirus.

En Bolivia los bailes y festejos por el carnaval fueron suspendidos a nivel nacional. Sin embargo, este martes de Challa las familias bolivianas adornaron sus casas, autos o negocios con globos y serpentinas en agradecimiento a la Pachamama como parte de una celebración de raíz andina arraigada en el occidente de la nación.

“Las costumbres no se pueden dejar de lado. Estamos sanos seguimos vivos y la pandemia se va a ir”, dijo a The Associated Press Leonardo Mendoza, de 35 años y que trabaja en el área de turismo.

Mendoza usaba su mascarilla mientras realizaba el ritual, que consiste en rociar alcohol y vino —así como confites y pétalos— a todos sus objetos de valor.

Los creyentes además queman en una pequeña hoguera ofrendas a la deidad para pedirle buenos augurios en el año.

“Es en agradecimiento a la Pachamama. Hacemos esta ofrenda para tener una conexión con ella y pedirle también que nos dé salud”, agregó.

El martes de challa —rociar, en aymara— puso fin a cuatro días de carnaval que este año no tuvo la entrada folclórica de Oruro —occidente andino—, ni el desfile de reinas y carruajes en Santa Cruz, en el oriente, la ciudad más castigada por la enfermedad donde incluso impusieron una cuarentena de tres días para evitar contagios.

Bolivia pasa por una baja de contagios paulatina después de un rebrote que obligó a cancelar eventos que ocasionan aglomeraciones. El último reporte del Ministerio de Salud informó de un acumulado de 237.144 casos y 11.234 decesos.