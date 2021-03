AP

ROCHESTER, Nueva York, EE.UU. (AP) — La votación está abierta para la próxima ceremonia de incorporación al Salón de la Fama de los Videojuegos, con Call of Duty, Guitar Hero y Animal Crossing entre los 12 finalistas.

FarmVille, FIFA International Soccer, Mattel Football, Microsoft Flight Simulator, Pole Position, Portal, StarCraft, Tron y Where in the World is Carmen San Diego son otros de los títulos que figuran en la lista anunciada el jueves.