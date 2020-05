Campaña de Trump recluta médicos opuestos a confinamientos

Mercedes Schlapp, asesora de la campaña de reelección de Donald Trump, durante una entrevista televisiva en Washington el 29 de enero del 2019. Schlapp defiende la idea de reclutar médicos que apoyen la ranudación de actividades sin esperar que se cumplan los parámetros fijados por expertos para evitar la propagación del coronavirus. less Mercedes Schlapp, asesora de la campaña de reelección de Donald Trump, durante una entrevista televisiva en Washington el 29 de enero del 2019. Schlapp defiende la idea de reclutar médicos que apoyen la ... more Photo: Susan Walsh, AP Photo: Susan Walsh, AP Image 1 of / 3 Caption Close Campaña de Trump recluta médicos opuestos a confinamientos 1 / 3 Back to Gallery

WASHINGTON (AP) — Cuadros republicanos están reclutando médicos “muy a favor de Trump” para que se presenten en la televisión y recomienden reactivar la economía estadounidense lo antes posible, sin esperar a que se cumplan los parámetros fijados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para combatir la propagación del nuevo coronavirus.

El plan fue analizado en una conferencia telefónica del 11 de mayo de la que participó un miembro importante de la campaña de reelección de Donald Trump, organizada por CNP Action, agrupación afiliada al Consejo para Políticas Nacionales (Council for National Policy), que sigue la línea republicana. La Associated Press recibió una grabación filtrada de la llamada de una hora, que le entregó el Centro para los Medios y la Democracia (Center for Media and Democracy), una organización progresista.

CNP Action es parte de la Coalición Salvemos Nuestro País (Save Our Country Coalition), una alianza de organizaciones conservadoras formada a fines de abril para impulsar el fin de los confinamientos dispuestos en respuesta a la pandemia.

La reactivación de la economía es considerada vital para las posibilidades de reelección de Trump a fin de año.

Tim Murtaugh, director de comunicaciones de la campaña de Trump, confirmó a la AP que se está tratando de reclutar médicos para que apoyen públicamente al mandatario, pero no dijo cuándo se pondrá en vigor la iniciativa.

“Todo el que se sume a nuestras filas es investigado y aprobado”, dijo Murtaugh el lunes. “Obviamente, todas nuestras agrupaciones defienden políticas y exponen puntos de vista que, desde ya, coinciden con los del presidente... El presidente ha sido franco y ha dicho que desea reabrir el país lo antes posible”.

Durante una emergencia como la actual pandemia, es importante que el gobierno transmita al público información consecuente, basada en la ciencia, señaló el doctor Wafaa El-Sadr, profesor de epidemiología de la Facultad Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia. El doctor Anthony Fauci, máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos y miembro del grupo de especialistas de la Casa Blanca que lidia con el coronavirus, ha sido uno de los expertos del gobierno que ha dicho que un levantamiento de las restricciones demasiado temprano podría aumentar las muertes.

El-Sadr dijo que presentar médicos que emiten información contradictoria en nombre del presidente es algo “bastante alarmante”.

“Me parece totalmente irresponsable tener médicos que diseminan información que no se sustenta en la evidencia y no está basada en la ciencia”, declaró El-Sadr. “Lo que genera confusión es que hay mucha gente hablando y muchos tienen intereses políticos. Esa es la situación altamente peligrosa que tenemos ahora”.

Murtaugh afirmó que a la campaña de Trump no le interesa contradecir a los expertos del gobierno.

“Nuestra misión en la campaña es reflejar los puntos de vista del presidente Trump”, manifestó.

En la llamada del 11 de mayo, Nancy Schulze, dirigente republicana casada con el exrepresentante Dick Schulze, dijo que le había suministrado a la campaña una lista de 27 médicos dispuestos a defender los esfuerzos de Trump por reactivar la economía.

“Hay un grupo de médicos muy pro-Trump que se han estado preparando para el combate que tenemos por delante en el campo de la salud”, expresó Schulze en la llamada. “Tenemos médicos en las trincheras, que dicen que ‘es hora de reabrir’” el país.

“Son el tipo de gente que deberíamos tener en la radio y la televisión para transmitir nuestro mensaje”, acotó Mercedes Schlapp, otra participante en la llamada que participa en la campaña de Trump. “Son gente que ya ha sido aprobada. Pero hay que ponerla en las pantallas” de televisión.

Su esposo Matt Schlapp, presidente de la Unión Conservadora Americana, sostuvo que “el presidente va a ser criticado por los medios que propagan noticias falsas por no seguir los consejos de los expertos en salud pública. Hay que prepararse y mandar mucha gente” en su defensa.

Matt Schlapp dijo a la AP que refrendaba sus comentarios filtrados.

“Hay una gran dinámica en los medios de prensa nacionales, que no dan al presidente Trump crédito alguno”, manifestó. “Es importante transmitir el mensaje de que la mayoría de la gente se recupera del virus. La mayor parte de la gente no corre un peligro mortal y se puede reactivar la economía de una forma segura”.

Mientras varios gobernadores republicanos se preparaban para levantar restricciones de confinamiento la semana pasada, el National Ensemble Forecast que usan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDS, por sus siglas en inglés) para pronosticar las infecciones y muertes asociadas con el COVID-19 registró un aumento en sus cálculos. Los CDC dicen ahora que más de 100.000 personas habrán muerto para el 1ro de junio, mucho antes del pronóstico previo, que indicaban que se llegaría a esa cifra a fines del verano boreal (septiembre).

Hasta el martes más de 1,5 millones de personas habían dado positivo en sus pruebas de coronavirus y había más de 91.000 muertes.

Los expertos, incluido Fauci, dicen que la cifra real es probablemente más alta. Trump, por su parte, ha planteado, sin prueba alguna, que se está inflando la cifra de muertos por el virus.

Schulze no respondió a mensajes de la AP en busca de comentarios.

Pero después de que la AP contactó a la campaña de Trump para hablar del tema, una firma de relaciones públicas de Washington que trabaja mucho con organizaciones conservadoras distribuyó una carta abierta a Trump firmada por más de 400 médicos que dice que los confinamientos están causando “millones de víctimas”, incluidas personas que caen en el alcoholismo o en la indigencia, o que se suicidan.

___

Dearen informó desde Gainesville, Florida.

___

Michael Biesecker está en http://twitter.com/mbieseck y Jason Dearen en http://twitter.com/JHDearen