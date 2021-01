Andy Wong/AP

Más de 380 personas dieron positivo en COVID-19 al sur de Beijing, en la vecina provincia de Hebei, donde está creciendo un brote del virus.

El domingo por la mañana se confirmaron 40 nuevos casos, según las autoridades sanitarias de Hebei, lo que eleva el total a 223. Otras 161 personas dieron positivo pero no mostraban síntomas. China no incluye en su conteo oficial de casos a las personas que dan positivo pero no tienen síntomas.