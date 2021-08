Colombia recibirá como máximo a 4.000 refugiados afganos

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — El gobierno colombiano informó el martes que recibirá como máximo a 4.000 refugiados afganos que llegarán a su territorio de manera gradual, sin precisar la fecha en la que arribará el primer grupo.

“No podemos asumir un número ilimitado de migrantes en territorio nacional”, dijo a la prensa el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. “Dentro de los protocolos que se están estableciendo hay horas mínimas (de aviso de la llegada) que van mucho más de las 24 horas, de manera tal que podamos estar listos”, agregó.

Colombia forma parte de los países que ofrecieron su territorio para recibir a afganos aliados de Estados Unidos que están emigrando de su país después de que el Talibán tomó el control.

El gobierno colombiano ha dicho que se tratará de una estadía temporal -sin aclarar cuánto durará- de los refugiados que necesitan tramitar los permisos para ingresar legalmente a Estados Unidos.

Espinosa indicó que los afganos que llegarán a Colombia actualmente están en tránsito en países como Alemania e Italia. “Los que están en Estados Unidos no vendrán a Colombia”, explicó.

Colombia exige visa a los afganos para ingresar a su territorio. Sin embargo, el gobierno colombiano prepara un mecanismo de carácter transitorio y humanitario que les permita estar temporalmente en el país, sin derecho a estudiar o trabajar.

Al llegar al país los refugiados deberán hacerse una prueba de COVID-19, vacunarse contra el virus y guardar aislamiento, según indiquen las autoridades sanitarias.

Colombia está coordinando logísticamente con Estados Unidos la ubicación potencial de los refugiados afganos, su alojamiento, alimentación, seguridad y vida en comunidad.

“No hay ciudades confirmadas en este momento, pero sí tenemos un mapeo de las ciudades (potenciales)”, explicó el director de Migración Colombia.

Bogotá sería una de las ciudades que acogería a los refugiados, dijo hace una semana a la prensa la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Sin embargo, los alcaldes de ciudades como Cali, al suroeste del país, y Barranquilla, al norte, han ofrecido sus territorios para albergar refugiados.

“Este proceso migratorio de los afganos no va a ser el único y creo que tenemos que ir construyendo colectivamente espacios de solidaridad y respeto por la dignidad humana. Aquí podríamos recibirlos con afecto y mucha responsabilidad”, dijo a The Associated Press el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

El director de Migración Colombia aclaró que en caso de que algún ciudadano afgano llegara a “presentar un riesgo para Colombia no podrá ingresar a territorio nacional”.