Tres muertos en relación con protestas de campesinos en Perú

LIMA (AP) — Tres personas murieron el miércoles en Perú debido a los choques entre la policía y trabajadores agrícolas descontentos con una ley que aumentó en 2,5 dólares el jornal diario, algo que consideran insuficiente.

La Defensoría del Pueblo informó a la televisora oficial que dos manifestantes murieron por heridas de arma de fuego en medio de un bloqueo de una vía clave, mientras que la tercera víctima era un hombre de 56 años con cáncer que se descompensó en un bus varado por el corte de la carretera.

El representante de la Defensoría, José Agüero, dijo que uno de los manifestantes muertos tenía 16 años. El choque con la policía dejó además 24 heridos, de los cuáles 15 eran policías y uno era un bebé de un mes de nacido intoxicado por gases lacrimógenos.

Imágenes de video obtenidas por The Associated Press mostraban a los trabajadores que lanzaban piedras mientras que la policía los repelía con gases lacrimógenos y perdigones. La vía Panamericana, que cruza el país desde la frontera de Ecuador hasta Chile, se observaba cubierta de piedras a la altura del distrito de Chao, en la región La Libertad.

La ley agraria modificada el martes por el Congreso tampoco dejó contento al poderoso gremio empresarial agrícola, que afirma que el incremento afectará a unas 2.000 empresas y unos 200.000 empleos. Con la nueva ley los trabajadores ganarán 13,4 dólares diarios.

Las protestas de los trabajadores agrícolas empezaron a inicios de diciembre, y en ellas murió un manifestante en la región sureña de Ica. Eso generó la derogación de una antigua ley y la promesa del Congreso de una nueva norma que tras ser aprobada también ha generado manifestaciones.

Las empresas agroexportadoras han gozado del apoyo estatal por dos décadas pagando menos impuestos, incluso que empresas más pequeñas de otros sectores.

De acuerdo con los expertos, las ganancias agroexportadoras son extraordinarias. Pese a eso, los trabajadores agrícolas por lo general han sido contratados por años en vínculos que duran poco tiempo, incluso por un mes, lo que ha impedido la sindicalización y la negociación de sus salarios.

Según datos oficiales, en la región de Ica, una de las mayores zonas agroexportadoras de Perú, hay unos 80.000 trabajadores agrícolas y apenas existen tres sindicatos con algunos cientos de afiliados cada uno.

“Como no hay negociación colectiva, los salarios no pueden crecer. No hay manera de pactarlos, siempre se han mantenido cercanos al salario mínimo vital que en Perú es de subsistencia”, dijo el abogado laboralista Javier Mujica a la radio local Ideeleradio.

En el Perú existen unos 300.000 trabajadores agrícolas, y el país es el primer exportador mundial de arándanos. La agroexportación envía más de 3.000 millones de dólares anuales en frutas y hortalizas a los mercados de Europa, Estados Unidos y China.