EEUU: Aumenta rechazo a leyes electorales restrictivas

Nati Harnik/AP

La resistencia contra leyes y propuestas de ley en numerosos estados que buscan restringir el derecho al voto está creciendo en Estados Unidos. El miércoles, decenas de importantes corporaciones y líderes empresariales publicaron una carta que se opone a “cualquier legislación discriminatoria”.

Los firmantes de la carta, publicada en The New York Times, incluyen a Amazon, American Airlines, Bank of America, Google y Best Buy, además de centenares de líderes empresariales como Warren Buffett y Michael Bloomberg.