Jae C. Hong/AP

Con más de 600.000 personas muertas en Estados Unidos por COVID-19 y persistentes interrogantes sobre el origen del virus y la respuesta del gobierno, existen presiones en el Capitolio y otros ámbitos para crear una comisión investigadora similar a la que examinó los ataques del 11 de septiembre del 2001.

No estaba claro si se va a crear tal comisión, aunque un equipo de expertos de salud pública con auspicio privado ya está sentando las bases para una investigación.

Dado que la mayor parte del desastre ocurrió durante la presidencia de Donald Trump, muchos temen que la política va a interferir en cualquier pesquisa, como sucedió cuando los republicanos rechazaron la formación de una comisión para investigar el ataque al Capitolio el 6 de enero por partidarios de Trump. Otros temen que el deseo de muchos de dejar atrás la pandemia va a obstaculizar cualquier investigación.

“Pienso que tenemos que llegar al meollo, examinar los detalles para ver qué pasó”, dijo Sabila Khan, de Nueva Jersey, cuyo padre, Shafqat Rasul Khan, murió de COVID-19. “Si vuelve a suceder, nuestros seres queridos habrán muerto en vano”.

El senador demócrata Bob Menendez y la senadora republicana Susan Collins han propuesto crear una comisión investigadora.

Su tarea incluiría examinar los orígenes del virus, los indicios preliminares y otras comunicaciones con gobiernos extranjeros, la coordinación entre las agencias federales, estatales y locales, la disponibilidad de suministros médicos, pruebas y vigilancia de salud pública, el desarrollo y distribución de vacunas, el efecto disparejo sobre las minorías y las políticas de ayuda del gobierno.

“El saldo de muertes de la pandemia de COVID-19 es más de 200 veces el de los ataques del 11 de septiembre, pero el Congreso no ha creado aún una comisión especial similar para investigar las debilidades de nuestro sistema de salud pública y emitir directrices sobre cómo podemos proteger mejor al pueblo estadounidense de pandemias futuras”, escribieron Menendez y Collins esta semana en el periódico The New York Times.