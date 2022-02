EEUU: Juez rechaza demanda de Sarah Palin contra el NYT

NUEVA YORK (AP) — Un juez informó el lunes que desestimará la demanda por difamación que la exgobernadora de Alaska Sarah Palin presentó contra The New York Times, en la que alegaba que el periódico dañó su reputación con un editorial que vinculaba falsamente la retórica de su campaña con un tiroteo masivo.

El juez federal de distrito Jed Rakoff emitió el fallo cuando el jurado aún deliberaba en el juicio celebrado en Nueva York, en el que la exgobernadora y candidata a la vicepresidencia testificó la semana pasada.

Según el juez, Palin no ha demostrado que el periódico haya actuado con malicia, algo que se exige en las demandas por difamación en las que están involucrados personajes públicos.

En caso de que la decisión de Rakoff sea revocada en una apelación, el juez dice que dejará que el jurado siga deliberando.

Los abogados de Palin y del The New York Times no comentaron de momento la decisión del juez.

Palin demandó a dicho diario en 2017, alegando que había dañado su carrera como comentarista y consultora política con un editorial sobre el control de armas, el cual fue publicado después de que el representante republicano Steve Scalise resultara herido cuando un hombre con un historial de actividad contra el Partido Republicano abriera fuego durante un entrenamiento de un equipo de béisbol del Congreso en Washington.

En la editorial, el Times escribió que, antes del tiroteo masivo de 2011 en Arizona en el que resultó gravemente herida la exrepresentante federal Gabby Giffords y murieron otras seis personas, el comité de acción política de Palin había contribuido a crear un ambiente de violencia al hacer circular un mapa de distritos electorales que ponía a Giffords y a otros 19 demócratas bajo un retículo estilizado.

El periódico reconoció que el editorial describía erróneamente tanto el mapa y cualquier vínculo con el tiroteo, pero dijo que el error no fue intencional.