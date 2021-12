WASHINGTON (AP) — Mientras la Corte Suprema sopesa el futuro del histórico fallo de 1973 en el caso de Roe contra Wade, un resurgente movimiento en contra el aborto busca aprovechar la ventaja que tiene a nivel estatal, y los defensores del derecho al aborto se preparan para jugar a la defensiva.

Ambas partes parecen estar operando en la suposición de que una corte reestructurada por el expresidente Donald Trump anulará o debilitará seriamente el fallo.

“Tenemos una tormenta que sortear”, estimó Elizabeth Nach, analista de políticas estatales para el Instituto Guttmacher, una organización de investigación que respalda el derecho al aborto. “Tenemos que sortear la tormenta para que en el futuro, dentro de cinco, 10 o 15 años, podremos hablar de cómo hemos repelido todas estas prohibiciones al aborto”.

El instituto estima que hasta 26 estados podrían implementar algún tipo de restricciones al acceso al procedimiento de interrupción al embarazo en cuestión en un año, si es permitido por el máximo tribunal. Por lo menos 12 estados tienen “prohibiciones” en el tintero, las cuales podrían ser implementadas automáticamente si los magistrados anulan o debilitan las protecciones federales al acceso al aborto.

El caso actual ante la corte, Dobbs vs Jackson Women's Health Organization, concierne una ley de Mississippi que prohíbe que se realice el procedimiento después de las 15 semanas del embarazo. El fallo del caso de Roe vs Wade, que fue ratificado en un fallo posterior de 1992 en el caso de Planned Parenthood contra Casey, permite que los estados regulen, pero no prohíban el aborto hasta el punto de viabilidad del feto, que es aproximadamente a las 24 semanas.

El destino del caso de Mississippi no se sabrá sino dentro de meses, pero con base en los alegatos iniciales, el fallo en el caso de Roe vs Wade parece estar en peligro. Los seis magistrados conservadores del máximo tribunal estadounidense, incluidos los designados por Trump — Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barret — señalaron que defenderían la ley de Mississippi.

“No hay duda de que lo que hemos escuchado de la Corte Suprema es sumamente inquietante”, comentó Ianthe Metzger, directora de medios de las campañas estatales en los medios de comunicación del Fondo de Acción de Planned Parenthood, uno de los más destacados defensores del derecho de acceso al aborto. “No fue realmente sorprendente, pero sí inquietante”.