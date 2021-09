EEUU: Un arresto en escuela en incidente sobre coronavirus

TUCSON, Arizona, EE.UU. (AP) — Varios hombres que objetaban que un estudiante de primaria en Arizona tuviese que quedar en cuarentena y perderse un viaje escolar por posible contacto con el coronavirus amenazaron con hacer un arresto civil de la directora de la escuela y al menos uno de ellos mostró esposas plásticas, dijeron funcionarios el viernes.

La directora llamó a la policía el jueves luego de reunirse con los hombres y de que éstos se negaron a irse. Un portavoz del departamento de policía dijo que al menos una persona fue arrestada posteriormente y acusada de ingreso ilegal.

“La directora, gracias a su entrenamiento y su propia personalidad, hizo una labor excelente para asegurarse de que las tensiones no crecieran", dijo John Carruth, el supervisor del distrito escolar unificado de Vail, en declaraciones a The Associated Press.

El arresto es el más reciente de una serie de confrontaciones y otros encuentros en escuelas sobre las reglas relacionadas con el coronavirus en Estados Unidos.

La policía de Tucson acudió a la Escuela Primaria Mesquite el jueves en respuesta a “reportes de una pelea en gestación”, y un hombre de 40 años fue arrestado posteriormente y recibió una citación por ingreso ilegal, dijo el agente Roman Acosta, vocero policial.

Acosta declinó proveer detalles adicionales sobre el incidente, limitándose a decir que podía obtenerse más información por medio de una solicitud de documentos públicos. El Departamento de Policía no respondió de inmediato a una solicitud efectuada por la AP en ese sentido.

Funcionarios escolares dijeron que el hombre de 40 años es el padre del estudiante que recibió instrucciones de quedar en cuarentena y se perdió la excursión. Documentos de la corte no mencionan un abogado para el hombre.

Otro individuo que estaba en el grupo que fue a la escuela y que publicó un video sobre el incidente en las redes sociales no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Funcionarios escolares del distrito dijeron que tres hombres, que llevaban al estudiante con ellos, acudieron a la oficina de la escuela para protestar por el hecho de que ésta está aplicando las directrices ordenadas por las autoridades de salud del condado Pima para ayudar a combatir los contagios de coronavirus.

La directora se reunió con los hombres en su oficina durante unos 20 minutos, después de los cuales les pidió que se fueran, a lo cual se negaron, dijo Carruth.

Luego de que la directora salió de la oficina y llamó a la policía, los hombres se fueron antes de que llegaran los agentes, agregó.

Los hombres amenazaron con hacer un arresto por parte de ciudadanos y mostraron esposas plásticas. Ante ello, Carruth dijo que la decisión de llamar a la policía fue adecuada dadas las circunstancias, en medio de un ambiente de tensiones relacionadas con la pandemia.