El jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso es acompañado por dos agentes federales en su llegada a Opa-locka, Florida, después de ser deportado por Colombia, el 13 de mayo de 2008. (AP Foto/Alan Diaz, Archivo)

MIAMI (AP) — Abogados del Departamento de Justicia indicaron el lunes que Estados Unidos podría deportar dentro de las próximas dos semanas a un excomandante paramilitar colombiano a Italia, a pesar de la solicitud de extradición de último minuto de la nación sudamericana.

El anuncio se dio a conocer durante una audiencia ante un tribunal federal en Washington D.C., donde Salvatore Mancuso pidió una orden del juez para obligar al secretario de Justicia William Barr a deportarlo de inmediato a Italia, donde también cuenta con la ciudadanía, tras haber completado en marzo una sentencia de 12 años de prisión por tráfico de drogas.

Mancuso, ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), argumentó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) lo “detuvo ilegalmente” más allá del máximo de 90 días permitido para la expulsión de extranjeros, según un memorándum previo a la audiencia presentado por sus abogados. En la petición de emergencia se incluye una copia de su orden administrativa de retiro con fecha del 15 de abril, que instruye al ICE a enviar a Mancuso a Italia.

En la comparecencia del lunes ante el juez Richard Leon, la fiscal adjunta April Seabrook señaló que acordó con los abogados de Mancuso una orden preliminar que suspendería los procedimientos a la espera del retiro de Mancuso a más tardar el 4 de septiembre. Seabrook no indicó a dónde se enviaría al exparamilitar, pero los abogados de Mancuso señalaron que prevén retirar todas las acusaciones una vez que se lleve a cabo la deportación, un indicio de que a su cliente se le concedió su deseo de reiniciar su vida en Italia.

Los abogados de Mancuso atribuyeron la demora en la repatriación de su cliente a la fuerte presión por parte del gobierno conservador de Colombia, que la semana pasada presentó al gobierno de Estados Unidos lo que, afirman, sería su cuarta solicitud de extradición.

Una de las primeras solicitudes fue retirada unilateralmente en julio, después de que el equipo legal de Mancuso, que encabeza el abogado defensor Joaquín Pérez —con sede en Miami_, destacó en una corte federal que se basaba en una orden de arresto que ya había sido cancelada por un juez colombiano.

No está del todo claro lo que sucedió con las otras dos solicitudes presentadas a Estados Unidos, pero ninguna de ellas ha sido reconocida por un tribunal estadounidense. A pesar de que las cortes colombianas han determinado que Mancuso fue responsable de más de 1.500 actos de homicidio y desaparición forzada, muchos de los crímenes no son reconocidos como delitos bajo la ley de Estados Unidos, debido a que se derivan de su posición de mando en la cadena de comando de las AUC, y no a las órdenes específicas que dio. En 2001, Estados Unidos designó a las AUC como una organización terrorista extranjera.

“Colombia ha tenido 12 años para formalizar una solicitud de extradición adecuada. La libertad del señor Mancuso no debería cargar el peso de la burocracia gubernamental o sus fracasos internacionales; y esta corte tampoco debería ser escenario en el que se planteen esos fracasos para legitimar una detención ilegal”, señalaron Pérez y otros dos abogados, Héctor Mora y Manuel Retureta, en su memorando.

Los abogados de Mancuso argumentan que, si fuera enviado de regreso a Colombia, su cliente posiblemente sea encarcelado, o incluso asesinado, a pesar de haber cumplido con las obligaciones establecidas en el acuerdo de paz de 2003 que negoció, en el que se dicta una sentencia de prisión máxima de ocho años para líderes paramilitares que confesaran sus delitos.

Mancuso, de 55 años, fue el que más arrepentimiento mostró entre los exlíderes de las milicias derechistas que depusieron las armas, y su disposición para hablar de los crímenes de guerra de los paramilitares ha estremecido a la política colombiana.

