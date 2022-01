QUITO (AP) — Ecuador apunta su política de comercio exterior a la negociación de al menos 10 acuerdos comerciales y su apuesta es México, país con el que puja por el acceso de sus productos estrella como el camarón y el banano.

Una delegación ecuatoriana viajará a mediados de enero a ese país para concretar la que podría ser la última ronda de negociación, informó el miércoles el ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio Prado.

El tema que por su complejidad queda por resolver, y que podría escalar a nivel presidencial, es el acceso a mercados, confirmó el ministro en entrevista con una radio del Litoral.

Productos como el camarón, banano, café y cacao ecuatorianos son sensibles para México por su condición de productor y exportador, en algunos de los casos. El equipo negociador está trabajando a fin de “liberalizar estas exportaciones del Ecuador”, explicó. Lo mismo ocurre con productos mexicanos industriales y manufactureros como el calzado y los textiles o de metalmecánica que podrían ingresar al mercado ecuatoriano.

Ecuador busca mejorar sus exportaciones para no tener balanzas comerciales deficitarias “porque no tenemos acuerdos comerciales” que permitan el acceso con mejores condiciones y “jugamos en desventaja” con otros países que ingresan sin pagar aranceles, acotó el funcionario.

Del total del comercio exterior de Ecuador, el 40% de sus productos ingresan a mercados externos sin aranceles o bajo protección de un acuerdo comercial, mientras el 60% lo hacen pagando impuestos, dijo Prado.

El vicepresidente de la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México, Roberto Aspiazu, aseguró a The Associated Press que, de acuerdo con su experiencia, la existencia de “líneas rojas” son normales, pero “no insalvables” y contempló fórmulas para solventar el que sería el último paso para cerrar el acuerdo con México, que consideró se concretará en el primer semestre de 2022 y que representa un mercado de 120 millones de potenciales consumidores para los productos ecuatorianos. Entre ellas la producción estacional, puesto que México no produce todo el año ciertos productos.

Sobre el camarón dijo que, si bien esa nación es exportadora, por “la importancia de su industria hotelera también lo importan”.

En cuanto a la situación de productores e industriales ecuatorianos manifestó que “siempre se encuentran formas de brindarles protección temporal para que puedan asumir el desafío” de un tratado comercial.

Según datos de la cámara, México invirtió en el país andino unos 36 millones de dólares en 2021, mientras las exportaciones no petroleras de Ecuador a México alcanzaron los 116 millones de dólares y las importaciones 565 millones.

Ecuador ha emprendido conversaciones con miras a conseguir acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, el bloque de la Alianza del Pacífico, China, Corea del Sur y Rusia, entre otros.