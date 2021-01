Encuesta AP-NORC: prioridades en EEUU son COVID y economía

Noah Berger/AP

WASHINGTON (AP) — Contener la transmisión del coronavirus y reparar los daños que ha causado a la economía son las principales prioridades para los estadounidenses cuando Joe Biden se dispone a asumir como el 46to presidente, de acuerdo con una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El 53% de los estadounidenses nombra al COVID-19 como uno de los cinco problemas principales que quieren que el gobierno aborde este año y el 68% menciona algún aspecto de la economía, duramente afectada por el brote. Estas prioridades superan de lejos a los asuntos exteriores, la inmigración, el cambio climático o la desigualdad racial. Los resultados indican que la suerte política de Biden depende de la respuesta de su gobierno a la pandemia.