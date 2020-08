Entrevista AP: Plácido Domingo niega abuso de poder

NÁPOLES, Italia (AP) — La leyenda de la ópera Plácido Domingo negó en entrevista con The Associated Press el domingo haber abusado de su poder cuando encabezó dos casas de ópera en Estados Unidos, al iniciar una campaña a todo galope para limpiar su nombre después de que dos investigaciones encontraron acusaciones creíbles de “conducta inapropiada” con varias mujeres durante décadas.

Domingo desvió preguntas directas sobre si alguna vez acosó sexualmente a mujeres, acusaciones que fueron reportadas por primera vez por la AP el verano pasado. Las acusaciones han paralizado su carrera en Estados Unidos, así como su España natal.

“Nunca le prometí un papel a una cantante, o nunca le quité un papel a un cantante”, dijo. “He pasado toda mi vida ayudando, animando y conduciendo a la gente”. Agregó que las responsabilidades dentro de las compañías de ópera están divididas, lo que significa que él nunca tuvo el control exclusivo sobre las decisiones de una audición.

Varias artistas dijeron a la AP que Domingo las acosó y abusó de su poder mientras ocupaba puestos gerenciales en la Ópera de Los Ángeles y la Ópera Nacional de Washington. Numerosas mujeres dijeron que Domingo les ofrecía oportunidades profesionales mientras buscaba relaciones sexuales con ellas y luego retiraba las ofertas o dejaba de contratarlas cuando rechazaban sus insinuaciones.

El American Guild of Musical Artists (Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales) y la Ópera de Los Ángeles consideraron que las acusaciones de acoso sexual eran creíbles, pero sólo el sindicato (AGMA, por sus siglas en inglés) concluyó que además el tenor abusó de su poder, de acuerdo con gente que habló con la AP bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a dar información.

Dos de los representantes de Domingo y un portavoz cortaron brevemente la entrevista cuando se le pidió al cantante que respondiera al hecho de que ambas investigaciones habían encontrado creíbles las acusaciones de acoso sexual y que una había encontrado un patrón de abuso.

AGMA nunca ha publicado el informe completo de sus hallazgos, pero el equipo de Domingo se refirió a dos declaraciones escritas del sindicato, una para el público y otra para los miembros, ninguna de las cuales mencionó abuso de poder. También citaron que la Ópera de Washington nunca inició una investigación, para indicar de que tales acusaciones eran infundadas.

“Nunca, nunca, nunca”, dijo Domingo, cuando se le preguntó nuevamente si había abusado de su poder al frente de las casas de ópera.

Domingo se centró casi exclusivamente en las acusaciones de abuso de poder durante una amplia entrevista en la biblioteca de su hotel en Nápoles. En marzo tuvo coronavirus y estuvo 10 días hospitalizado en México. Ahora está por cumplir 80 años y se encuentra en una misión para rehabilitar su carrera como cantante de ópera.

“Fue realmente un gran golpe cuando, tanto mi esposa como yo, contrajimos el coronavirus. Fue una impresión terrible porque para un cantante, los pulmones son muy importantes”, dijo, y señaló que su entrenamiento de canto al final posiblemente le ayudó a resistir y recuperarse.

Reconociendo que el virus puede causar la muerte, “tomas decisiones que si todo va bien, necesitamos arreglar muchas cosas en la vida”, dijo.

Dijo que espera poder suavizar lo que ve como un malentendido con las autoridades españolas y volver algún día a cantar en el país donde sus padres alguna vez dirigieron el Teatro de la Zarzuela, en Madrid.

Domingo dijo que ve menos probable su regreso a los escenarios en Estados Unidos. Renunció a su afiliación en el AGMA, diciendo que se dio cuenta de que ya no sería bienvenido en la Ópera Metropolitana de Nueva York o en la de Los Ángeles, que ayudó a fundar, y que es probable que cante solo durante las temporadas 2021 y 2022.

“Es muy triste para mí no poder cantar ... en Estados Unidos. Lo disfruto mucho”, dijo Domingo. “Durante más de medio siglo... el público ha sido realmente extraordinario”.

En Europa, Domingo tiene una agenda llena de canto y dirección para el otoño, principalmente en Italia, Alemania y Austria, que comenzó con un concierto el sábado en la cercana Caserta, donde demostró que su voz no se vio afectada por el virus.

“Un concierto como el de ayer, o como el que estoy haciendo en Verona esta semana, es fácil. No es una ópera completa”, dijo Domingo. “Me pregunto cómo será cuando llegue a Viena a principios de septiembre para hacer una producción completa. No sé cómo haremos la puesta en escena ni qué tan cerca estarán los cantantes. No tendemos máscaras y estamos haciendo un gran esfuerzo. Va a ser muy complicado”.