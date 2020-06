Estudio vincula grupo sanguíneo con gravedad de COVID-19

ARCHIVO - En esta fotografía del 12 de junio de 2020 un trabajador médico toma una muestra de sangre a una persona en Dearborn, Michigan. (AP Foto/Paul Sancya, Archivo) ARCHIVO - En esta fotografía del 12 de junio de 2020 un trabajador médico toma una muestra de sangre a una persona en Dearborn, Michigan. (AP Foto/Paul Sancya, Archivo) Photo: Paul Sancya, AP Photo: Paul Sancya, AP Image 1 of / 1 Caption Close Estudio vincula grupo sanguíneo con gravedad de COVID-19 1 / 1 Back to Gallery

Un análisis genético de pacientes con COVID-19 publicado el miércoles indica que el grupo sanguíneo podría influir en si alguien desarrolla síntomas graves de la enfermedad.

Los científicos que compararon los genes de miles de pacientes en Europa encontraron que aquellos con sangre tipo A eran más propensos a desarrollar una enfermedad grave, mientras que aquellos con tipo O tenían menos probabilidades.

El reporte publicado en la revista New England Journal of Medicine no prueba que exista una conexión con el grupo sanguíneo, pero corrobora un reporte anterior de China sobre dicho vínculo.

“La mayoría de nosotros lo descartamos porque era un estudio muy burdo”, comentó el doctor Parameswaran Hari, especialista en sangre en la Escuela de Medicina de Wisconsin, sobre el reporte de China. Con el nuevo trabajo, “ahora lo creo”, señaló. “Podría ser muy importante”.

Sin embargo, otros científicos pidieron cautela.

La evidencia de que el grupo sanguíneo tiene un papel es “preliminar... no es una señal suficiente para estar seguros”, señaló el médico Eric Topol, director del Scripps Research Translational Institute en San Diego.

El estudio, que involucró científicos de Italia, España, Dinamarca, Alemania y otras naciones, comparó alrededor de 2.000 pacientes con síntomas graves de COVID-19 con varios miles de personas que estaban saludables, desarrollaron síntomas leves de la enfermedad o eran asintomáticos. Los investigadores vincularon las variaciones de seis genes con la probabilidad de síntomas graves, incluidos algunos que podrían tener un papel en la vulnerabilidad de la gente al virus. También vincularon los grupos sanguíneos a riesgos posibles.

La mayoría de los estudios genéticos como éste son mucho más grandes, así que sería importante ver si otros científicos pueden revisar otros grupos de pacientes para ver si encuentran los mismos vínculos, señaló Topol.

Muchos investigadores han buscado pistas en torno a por qué algunas personas que se contagian con el coronavirus se enferman de gravedad y otras no tanto. Ser mayor o ser hombre parece aumentar el riesgo, y los científicos han revisado los genes como otro posible factor que influye en la gravedad de la enfermedad.

Hay cuatro grupos sanguíneos principales: A, B, AB y O, y están determinados “por las proteínas en la superficie de los glóbulos rojos”, dijo la doctora Mary Horowitz, directora científica en el Centro para la Investigación Internacional de Trasplantes de Sangre y Médula.

Las personas con sangre tipo O son más capaces de reconocer ciertas proteínas como extrañas y eso puede extenderse a proteínas en la superficie del virus, explicó Hari.

Durante el brote del SARS, el síndrome respiratorio agudo grave causado por un primo genético del coronavirus que ocasionó la pandemia actual, “se observó que la gente con sangre del tipo O era menos propensa a desarrollar síntomas graves”, añadió.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe el apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.