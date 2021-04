TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — La legislatura de Florida, de mayoría republicana, aprobó el jueves sanciones más severas para los manifestantes violentos, otorgándole un importante triunfo al gobernador Ron DeSantis, quien comenzó a promover la medida el año pasado luego de un verano de disturbios en todo el país por la muerte de personas de raza negra a manos de la policía.

Un dividido Senado estatal aprobó la llamada iniciativa antidisturbios mientras se lleva a cabo el juicio del expolicía de Minneapolis Derek Chauvin, acusado de la muerte de George Floyd, un hombre de raza negra cuyo deceso desató una oleada de protestas.

La medida fue enviada al gobernador republicano en momentos en que estallaron nuevas manifestaciones esta semana en un suburbio de Minneapolis después de que otro policía matara a disparos a un hombre de raza negra.

Durante las semanas de debate, el espíritu del movimiento por los derechos civiles y la sombra del racismo se abrieron paso por las salas de audiencia, mientras los opositores a la medida nombraban a algunos de los iconos de los derechos civiles, como el reverendo Martin Luther King Jr.

“¿Les puedo decir que esta iniciativa no es sobre el racismo? No del todo, no puedo saberlo”, dijo el senador republicano Ed Hooper, quien se unió a la mayoría republicana para avalar la iniciativa al gobernador. “Pero creo firmemente que, al final del día, somos una nación y un país de ley y orden”.

Cuando los legisladores presentaron la propuesta a inicios de este año, algunos simpatizantes la describieron como una respuesta al asalto del 6 de enero al Capitolio federal por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, de mayoría blanca.

Pero los opositores desacreditaron esa postura y en su lugar dijeron que la propuesta es un ataque en contra del movimiento Black Lives Matter, así como un intento por coartar la libertad de expresión y el derecho a reunirse de manera pacífica.

De hecho, el origen de la medida se remonta a una conferencia de prensa del 21 de septiembre en la que el gobernador estuvo acompañado por el presidente del Senado, Wilton Simpson, y el presidente de la cámara baja, Chris Sprowls, para condenar los tumultos en todo el país y a lo que refirió como ataques contra los cuerpos policiales.

Tras su aprobación por el Senado, DeSantis dijo que esperaba con ansias promulgar la medida.