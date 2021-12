SANÁ, Yemen (AP) — La coalición encabezada por Arabia Saudí bombardeó por error un campamento de las fuerzas aliadas a favor del gobierno yemení, matando al menos a 12 soldados, indicaron funcionarios militares de Yemen el viernes.

El ataque, perpetrado el jueves en la provincia de Shabwa, también dejó al menos ocho soldados yemeníes heridos, de acuerdo con los funcionarios —que hablaron a condición del anonimato porque no tienen autorización para informar a los medios.

De momento no hay comentarios de la coalición encabezada por Arabia Saudí, un aliado de las fuerzas del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente. Turki al-Maliki, un vocero de la coalición, no respondió a numerosas llamadas y mensajes de The Associated Press en busca de declaraciones.

Yemen ha sido devastado por la guerra civil desde 2014, cuando rebeldes hutíes apoyados por Irán invadieron Saná, la capital, y gran parte del norte del país. En 2015, la coalición liderada por fuerzas saudíes intervino para frenar a los rebeldes y devolver el poder al gobierno reconocido internacionalmente. Sin embargo, la guerra ha continuado por años y ha creado la peor crisis humanitaria del mundo.

En el lugar del ataque, varios cadáveres se encontraban calcinados y tres vehículos militares, algunos de ellos con fusiles automáticos en su interior, quedaron destruidos, dijeron dos residentes que pidieron no ser identificados por su nombre ante el temor a represalias.

Los incidentes con fuego amigo en que la coalición ha bombardeado a fuerzas aliadas en tierra se han registrado ocasionalmente durante el conflicto en Yemen.

En los últimos meses, los combates se han intensificado entre rebeldes hutíes y fuerzas del gobierno yemení en los alrededores de la ciudad de Marib, en el centro del país, y la ciudad costera de Hodeida. La coalición también ha incrementado sus ataques aéreos en Saná y otras áreas de Yemen en poder de los rebeldes en semanas recientes.