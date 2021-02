CANBERRA, Australia (AP) — La empresa News Corp. llegó a un arreglo para que Google le pague por las noticias mientras el gigante digital se apresura a negociar acuerdos generosos con medios de comunicación grandes y pequeños en Australia.

Los legisladores australianos están sopesando obligar a los gigantes digitales a firmar tales acuerdos.

News Corp., del empresario Rupert Murdoch, dijo que recibirá “pagos importantes” de Google gracias al acuerdo de tres años, que incluye organizaciones noticiosas estadounidenses y británicas como The Wall Street Journal, The New York Post, Times y Sun y medios australianos, como Australian y Sky News. El acuerdo abarca audio y video y News Corp. también obtendrá una participación en los ingresos publicitarios de Google.

El director general de News Corp., Robert Thomson, agradeció a los funcionarios australianos en un comunicado, diciendo que “se han mantenido firmes por su país y por el periodismo”.

La importante organización de medios australiana Seven West Media llegó el lunes a un acuerdo con Google para que le pague por publicar sus noticias. Según informes, su rival Nine Entertainment está cerca de anunciar su propio acuerdo.

El tesorero de Australia, Josh Frydenberg, confirmó el miércoles que la estatal Australian Broadcasting Corp. también está en negociaciones.

Frydenberg dijo que los acuerdos fueron posibles por la propuesta para crear el Código de Negociación de Medios de Noticias, el cual instaurará un panel de arbitraje para establecer un precio vinculante por las noticias en los casos en que Google y Facebook no logren llegar a acuerdos con las empresas de medios de donde obtienen sus noticias para sus buscadores.

Google y Facebook —que combinados controlan 81% de la publicidad digital Australia— consideran inviable el Código.

Google dice que podría hacer que su motor de búsqueda no esté disponible en Australia si se introduce el Código. Facebook dice que el código podría impedir que los australianos compartan noticias si la plataforma tiene que pagar por ellas.

El fin de semana, Frydenberg estuvo en conversaciones con los CEOs de Facebook, Mark Zuckerberg y Sundar Pichai, de Alphabet Inc., dueña de Google.

Google confirmó que estaba “en conversaciones con editores grandes y pequeños”. No proporcionó los términos del acuerdo de News Corp. del miércoles. Facebook también está buscando acuerdos, pero dijo que no tenía “nada que confirmar en este momento”.

___

La periodista de The Associated Press Tali Arbel en Nueva York contribuyó para este despacho