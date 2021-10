Uncredited/AP

ATENAS (AP) — Un buque de carga pequeño con unos 400 migrantes y refugiados en su mayoría afganos, fue remolcado el sábado a “anclaje seguro” en la isla griega de Kos, cerca de la costa turca, informó la guardia costera griega.

Un vocero de la guardia costera dijo a The Associated Press desconocer los planes de la guardia costera con la embarcación y sus pasajeros. El portavoz habló bajo la condición acostumbrada de anonimato por no poder divulgar la ubicación exacta,