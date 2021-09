HKO-WHL-Sums-Everett-Seattle

Thunderbirds 6, Silvertips 4

First Period

1. Seattle, Sanders 2 (Popowich) 3:15.

2. Everett, Huuhtanen 2 (Whittle) 6:14.

Penalties — Mitchell Sea (cross checking) 10:40; Everett bench (too many men, served by Jamieson) 13:17; King Sea (delay of game) 17:00.

Second Period

3. Everett, Swetlikoff 2 (Roest, Huuhtanen) 2:14 (pp).

4. Seattle, Myatovic 1 (Popowich) 4:32.

Penalties — Dunn Sea (interference) 1:14; Hemmerling Evt (roughing) 13:39; Sutter Evt, Mitchell Sea (misconduct, 10-minute misconduct) 13:39.

Third Period

5. Seattle, Davidson 2 (Sanders) 0:26.

6. Seattle, Schaefer 2 (Ludwig, Sanders) 8:31.

7. Everett, Lambos 1 (Ng, Hemmerling) 9:27.

8. Everett, Berezowski 2 (Ng) 16:36.

9. Seattle, Dunn 1 (Oremba) 17:57.

10. Seattle, Korchinski 1 (unassisted) 19:54.

Penalties — None.

Shots on goal by

Everett 10 13 9 _ 32 Seattle 14 12 23 _ 49

Goal — Everett: Holt (L, ). Seattle: Dunsford (19 shots, 17 saves), Ratzlaff (W, 12:33 second, ).

Power plays (goals-chances) — Everett: 1-2; Seattle: 0-2.

Referees — Jarrod Boman, Anthony Guzzo. Linesmen — Steven Fleming, Lucas Nagel.

Attendance — 00 at Seattle.