HKO-WHL-Sums-Kootenay-Saskatoon

Blades 4, Ice 3 (SO)

First Period

1. Saskatoon, Roykas Marthinsen 12 (Florchuk) 6:57.

2. Saskatoon, Haden 28 (Schuldhaus, Wouters) 14:20.

3. Kootenay, White 25 (Ginnell, Kwiatkowski) 18:21.

Penalties — Roykas Marthinsen Sas (tripping) 16:13.

Second Period

4. Saskatoon, Harsch 4 (Hughes, McKay) 5:05.

Penalties — Kootenay bench (too many men, served by McClennon) 9:05; Roykas Marthinsen Sas (slashing) 19:17.

Third Period

5. Kootenay, Ginnell 14 (Smallwood, Hartje) 10:05.

6. Kootenay, Smallwood 12 (Ginnell, Hartje) 13:16.

Penalties — Kakkonen Ktn, Robins Sas (holding) 15:10; Krebs Ktn (holding) 16:57; Wouters Sas (tripping) 17:32.

Overtime

No Scoring.

Penalties — Florchuk Sas (hooking) 0:22; Dach Sas (holding) 4:56.

Shootout — Saskatoon wins 1-0

Saskatoon: Dach miss, Crnkovic goal, McKay miss.

Kootenay: Krebs miss, White miss, Ginnell miss.

Shots on goal by

Kootenay 11 6 14 6 _ 37 Saskatoon 14 17 8 2 _ 42

Goal — Kootenay: Makaj (41 shots, 38 saves). Saskatoon: Luding (W, ).

Power plays (goals-chances) — Kootenay: 0-5; Saskatoon: 0-2.

Referees — Troy Murray, Kyle Scrivens. Linesmen — Tanner McGregor, Devan Thiessen.

Attendance — 4,334 at Saskatoon.