HKO-WHL-Sums-Lethbridge-Red Deer

Rebels 5, Hurricanes 4 (SO)

First Period

1. Lethbridge, Leschyshyn 25 (Henry) 3:48.

2. Lethbridge, Addison 7 (Bellerive, Henry) 10:12.

3. Red Deer, de Wit 21 (Hagel, Herauf) 10:58.

Penalties — Boyko Let (cross checking) 18:03.

Second Period

4. Lethbridge, Cozens 22 (Henry, Bellerive) 0:51.

5. Red Deer, Hagel 22 (Smith, Barteaux) 17:08.

Penalties — Johnson Rd (hooking) 4:44; Barlage Let (hooking) 5:37; Wilson Let, Hausinger Rd (major, major-fighting) 14:18; Davis Rd (face off violation) 19:13.

Third Period

6. Lethbridge, Ross 21 (Addison, Jones) 5:59.

7. Red Deer, Johnson 17 (unassisted) 18:05.

8. Red Deer, Hausinger 12 (Hagel, Barteaux) 19:53 (pp).

Penalties — Wilson Let (hooking) 7:14; Ross Let (charging) 18:49.

Overtime

No Scoring.

Penalties — None.

Shootout — Red Deer wins 2-1

Red Deer: , Davis miss, Hagel goal, Hausinger goal.

Lethbridge: , Bellerive goal, Leschyshyn miss, Cozens miss.

Shots on goal by

Lethbridge 7 13 10 2 _ 32 Red Deer 8 5 12 5 _ 31

Goal — Lethbridge: Hughes (30 shots, 26 saves). Red Deer: Anders (W, ).

Power plays (goals-chances) — Lethbridge: 0-2; Red Deer: 1-4.

Referees — Cody Rude, Colin Watt. Linesmen — Deion Foster, Cody Huseby.

Attendance — 3,498 at Red Deer.