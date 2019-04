HKO-WHL-Sums-Prince Albert-Edmonton

Oil Kings 5, Raiders 1

First Period

No Scoring.

Penalties — None.

Second Period

1. Edmonton, Loschiavo 6 (Benjafield, Fix-Wolansky) 1:27.

2. Edmonton, McDonald 2 (Fix-Wolansky, Loschiavo) 9:48.

3. Edmonton, Loschiavo 7 (Fix-Wolansky, Benjafield) 14:48 (pp).

4. Edmonton, Robertson 4 (Pavlenko, Alistrov) 18:54.

5. Prince Albert, Montgomery 8 (Gregor, Martin) 19:59 (pp).

Penalties — Fonstad Pa (holding) 2:50; Guhle Pa (interference) 14:36; Williams Edm (tripping) 19:00.

Third Period

6. Edmonton, Williams 2 (Neighbours, Fyten) 16:05 (pp).

Penalties — Leason Pa (slashing) 1:08; Russell Edm (tripping) 4:41; Pachal Pa (slashing) 8:27; Edmonton bench (too many men, served by Loschiavo) 9:51; Pachal Pa (high sticking) 15:29.

Shots on goal by

Prince Albert 5 14 10 _ 29 Edmonton 9 15 15 _ 39

Goal — Prince Albert: Scott (L, ). Edmonton: Myskiw (W, ).

Power plays (goals-chances) — Prince Albert: 1-3; Edmonton: 2-5.

Referees — Chris Crich, Kyle Kowalski. Linesmen — Jared Mackey, Michael Roberts.

Attendance — 6,807 at Edmonton.