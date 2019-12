HKO-WHL-Sums-Prince George-Victoria

Royals 5, Cougars 1

First Period

1. Prince George, Krivokrasov 5 (Colina, Mikhalchuk) 4:09.

Penalties — Perepeluk Pg (holding) 0:11; Jones Vic (misconduct, 10-minute misconduct; instigator) 10:45; Perepeluk Pg, Jones Vic (major, major-fighting) 10:45; Cutler Vic (holding) 14:38; Creta Pg (roughing) 14:38; Prince George bench (too many men, served by Maser) 15:31.

Second Period

2. Victoria, Gulka 7 (Haden) 3:22.

3. Victoria, Doust 2 (Cutler, Bentham) 3:51.

4. Victoria, Derungs 9 (Cutler) 18:30 (pp).

Penalties — Warm Vic (boarding) 0:48; Miller Vic (checking to the head) 4:47; Miller Vic (tripping) 12:33; Eastman Pg (tripping) 16:38.

Third Period

5. Victoria, Oliver 7 (Haden, Miller) 8:38 (pp).

6. Victoria, Oliver 8 (Haden, Fizer) 9:56.

Penalties — Maser Pg, Bryks Vic (major, major-fighting) 4:40; Bryks Vic (unsportsmanlike cnd.) 4:40; Sander Pg (interference) 6:56; Perepeluk Pg (interference) 10:18; Doust Vic (hooking) 16:20; Creta Pg (10-minute misconduct) 19:16.

Shots on goal by

Prince George 10 9 6 _ 25 Victoria 8 11 11 _ 30

Goal — Prince George: Gauthier (L, ). Victoria: Gould (W, ).

Power plays (goals-chances) — Prince George: 0-6; Victoria: 2-5.

Referees — Adam Griffiths, Trevor Nolan. Linesmen — Cole Cooke, Chris Van Deventer.

Attendance — 5,262 at Victoria.