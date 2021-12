HKO-WHL-Sums-Vancouver-Victoria

Royals 7, Giants 3

First Period

1. Victoria, Derungs 7 (Peach, Laroque) 1:13 (pp).

2. Victoria, Schuurman 16 (Peach, Scott) 6:45.

3. Victoria, Peach 16 (unassisted) 10:00 (sh).

Penalties — Shepard Van (high sticking) 0:20; Laroque Vic (tripping) 7:30; Victoria bench (too many men, served by Zborovskiy) 9:50; Lipinski Van (roughing) 19:10.

Second Period

4. Vancouver, Cull 1 (Lipinski) 3:57.

5. Victoria, Peach 17 (unassisted) 6:18.

6. Victoria, Schuurman 17 (Laroque, Peach) 11:05 (pp).

7. Vancouver, Shepard 3 (Camazzola, Thorpe) 15:40.

Penalties — Laroque Vic (double minor, spearing) 6:18; Kipkie Vic (tripping) 5:26; Cotton Van (slashing) 9:17.

Third Period

8. Vancouver, Lipinski 1 (Halaburda, Brown) 2:33 (pp).

9. Victoria, Peach 18 (Schuurman, Aubin) 6:36.

10. Victoria, Derungs 8 (Laroque, Peach) 7:18 (pp).

Penalties — Aubin Vic (hooking) 1:16; Kohle Van (elbowing) 6:57; Edwards Vic (high sticking) 8:55; Cotton Van (hooking) 16:36; Wilson Vic (tripping) 17:11; Camazzola Van (slashing) 18:01.

Shots on goal by

Vancouver 18 11 9 _ 38 Victoria 13 9 9 _ 31

Goal — Vancouver: Gurski (L, ). Victoria: Arnold (W, ).

Power plays (goals-chances) — Vancouver: 1-7; Victoria: 3-6.

Referees — Brady Casparie, Jeff Ingram. Linesmen — Josh Albinati, Cole Cooke.

Attendance — 2,394 at Victoria.