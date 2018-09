HKO-WHL-Sums-Winterhawks-Silvertips

Silvertips 3, Winterhawks 1

First Period

No Scoring.

Penalties — Blichfeld Por (slashing) 4:56; Quigley Por (cross checking) 9:07; Everett bench (too many men, served by Price) 10:45; Gricius Por (tripping) 16:28.

Second Period

1. Portland, Dureau 1 (Blichfeld, Gricius) 7:16.

2. Everett, Dewar 2 (Richards) 12:57.

3. Everett, Berezowski 1 (Dewar, Walker) 14:33.

4. Everett, Christiansen 1 (Wylie, Sutter) 18:30 (pp).

Penalties — Wylie Evt (slashing) 1:14; MacKenzie Por (tripping) 17:53; De Jong Por (delay of game) 18:01; Gricius Por (delay of game) 19:04.

Third Period

No Scoring.

Penalties — Sutter Evt (tripping) 8:49; Freadrich Por (slashing) 9:56; Hanus Por (tripping) 10:12.

Shots on goal by

Portland 4 12 10 _ 26 Everett 8 13 8 _ 29

Goal — Portland: Farkas (L, ). Everett: Wolf (W, ).

Power plays (goals-chances) — Portland: 0-3; Everett: 1-8.

Referees — Mike Campbell, Troy Paterson. Linesmen — Michael McGowan, Justin Nicol.

Attendance — 3,117 at Everett.