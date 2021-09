BUDAPEST, Hungría (AP) — La capital de Hungría cuenta desde el jueves con una imponente estatua de bronce que, según sus creadores, es la primera en el mundo que homenajea al anónimo creador de la moneda digital Bitcoin.

Instalada en un parque empresarial cerca del río Danubio en Budapest, la imagen está situada sobre un pedestal de piedra grabado con el nombre de Satoshi Nakamoto, el seudónimo del misterioso desarrollador del Bitcoin, cuya identidad real se desconoce.

“Pensamos en Satoshi como el padre fundador de toda la industria de las criptomonedas", dijo Andras Gyorfi, periodista de Bitcoin e impulsor del proyecto. “Él creó Bitcoin, creó la tecnología blockchain, él es el dios de nuestro mercado”.

El rostro de la imagen, que está cubierta por una sudadera de bronce con capucha y adornada con el logo de la moneda, no tiene rasgos distintivos y está muy pulido para que funcione como un espejo que refleja la imagen de la persona que se mire en él.

Sus creadores, los escultores Reka Gergely y Tamas Gilly, buscaban retratar una forma humana respetando el anonimato de Nakamoto.

“Fue un gran desafío. Es muy difícil hacer un retrato de una persona que no sabemos exactamente cómo es", contó Gilly a The Associated Press. “Espero que a través del lenguaje de la escultura haya podido transmitir la idea básica de Bitcoin, que es de todos y de nadie al mismo tiempo".

Bitcoin se creó en 2008 tras la crisis financiera global y buscaba eludir a las instituciones financieras tradicionales desarrollando una tecnología segura para realizar transacciones online entre particulares sin intermediarios como bancos.