IA-Uncontested

By The Associated Press

Here is a list of uncontested races in Iowa.

State Senate - District 2

Jeff Taylor (i), GOP

State Senate - District 4

Dennis Guth (i), GOP

State Senate - District 14

Amy Sinclair (i), GOP

State Senate - District 18

Janet Petersen (i), Dem

State Senate - District 34

Liz Mathis (i), Dem

State House - District 1

John Wills (i), GOP

State House - District 2

Megan Jones (i), GOP

State House - District 3

Dennis Bush, GOP

State House - District 5

Thomas Jeneary (i), GOP

State House - District 6

Jacob Bossman (i), GOP

State House - District 23

David Sieck (i), GOP

State House - District 28

Jon Thorup (i), GOP

State House - District 31

Rick Olson (i), Dem

State House - District 32

Ruth Ann Gaines (i), Dem

State House - District 35

Ako Abdul-Samad (i), Dem

State House - District 36

Marti Anderson (i), Dem

State House - District 41

Jo Oldson (i), Dem

State House - District 46

Ross Wilburn (i), Dem

State House - District 59

Bob Kressig (i), Dem

State House - District 61

Timi Brown-Powers (i), Dem

State House - District 62

Ras Smith (i), Dem

State House - District 65

Liz Bennett (i), Dem

State House - District 69

Kirsten Running-Marquardt (i), Dem

State House - District 74

Dave Jacoby (i), Dem

State House - District 77

Amy Nielsen (i), Dem

State House - District 79

Dustin Hite (i), GOP

State House - District 80

Holly Brink (i), GOP

State House - District 85

Christina Bohannan, Dem

State House - District 86

Mary Mascher (i), Dem

State House - District 87

Dennis Cohoon (i), Dem

State House - District 90

Cindy Winckler (i), Dem

State House - District 100

Charles Isenhart (i), Dem

AP Elections 11-03-2020 21:01