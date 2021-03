INDIANAPOLIS (AP) — Un vecino de Indianapolis fue acusado formalmente de asesinato el jueves por la muerte de tres adultos y una niña, después que sostuvo una acalorada discusión con una exnovia para que compartiera con él el dinero del rescate del gobierno.

Malik Halfacre, de 25 años, deberá responder a cuatro cargos de homicidio, uno de intento de homicidio, uno de robo a mano armada, robo de auto y otras acusaciones, dijo el fiscal del condado de Marion, Ryan Mears.

Halfacre presuntamente le disparó a una mujer, madre de su hija de seis meses, a quien hirió gravemente, y a cuatro familiares de ella en una vivienda donde los agentes hallaron los cuerpos de Anthony Johnson, de 35 años; Dequan Moore, de 23; Tomeeka Brown, de 44 y Eve Moore, de siete años.

La exnovia dijo que Eve Moore —identificada en documentos de la corte como “E.M.”— era su hija y Tomeeka Brown su madre. Dequan Moore era su hermano y Anthony Johnson su primo, según documentos.

Mears dijo que el caso es “desgarrador”, sobre todo para él, como padre, el asesinato de Eve Moore.

“Creo que todos se hacen la misma pregunta sobre la niña de siete años: ¿por qué? No tenía nada que ver con el cheque de estímulo, no tenía nada que ver con el dinero y perdió la vida. Y si eso no es desgarrador, no sé cómo llamarlo", dijo en conferencia de prensa.

Según una declaración jurada, Halfacre fue arrestado el domingo al ser hallado en el altillo de la casa de un amigo. Dijo a los agentes que después de disparar a todos los que estaban en la casa, tomó el dinero, la cartera de la mujer sobreviviente y su auto y abandonó la escena con la hija de ambos, de seis meses.