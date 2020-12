Investigación a Hunter Biden incluye a gasera ucraniana

WASHINGTON (AP) — Una citación para pedir documentos a Hunter Biden incluyó una solicitud de información sobre más de dos docenas de entidades, entre ellas la gasera ucraniana Burisma, según una persona cercana a la investigación fiscal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos realiza a los impuestos del hijo del presidente electo Joe Biden.

La amplitud de la citación, emitida el martes, pone de relieve la amplia perspectiva adoptada por los fiscales mientras examinan las finanzas y negocios en el extranjero de Hunter Biden.

Los vínculos de Hunter Biden con Burisma en particular han afectado desde hace tiempo la labor y aspiraciones políticas de su padre, hoy presidente electo de Estados Unidos. Se desconoce si el trabajo de Hunter Biden en la compañía ucraniana es parte central de la pesquisa federal o si los fiscales simplemente buscan información sobre las fuentes de ingresos de él en los últimos años.

La fuente solicitó el anonimato para hacer declaraciones a The Associated Press porque no estaba autorizada a hablar públicamente de una investigación en marcha.

Un abogado del hijo de Biden, George Mesires, no respondió de momento a un mensaje telefónico en el que se le solicitaría que hiciera declaraciones sobre el asunto, y un portavoz del equipo de transición de Biden declinó hacer comentarios.

Hunter Biden confirmó el miércoles que sus asuntos fiscales están bajo investigación federal. La revelación tiene lugar en un momento delicado para el presidente electo, que está integrando su gabinete y en breve nombrará al titular del Departamento de Justicia, que supervisa la pesquisa sobre su hijo.

Además de la solicitud relacionada con Burisma, la citación emitida la semana pasada también busca información sobre los negocios chinos y otras transacciones financieras de Hunter Biden.

La investigación fue emprendida en 2018, un año antes de que Joe Biden anunciara su postulación a la presidencia. En un momento durante la pesquisa, los fiscales federales también estaban examinando posibles delitos de lavado de dinero, dijeron a la AP dos personas cercanas al asunto.

Hunter Biden dijo que apenas el martes se enteró de la investigación.