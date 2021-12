Italia: Más restricciones en Nochevieja y a los no vacunados

Luca Bruno/AP

SOAVE, Italia (AP) — Italia volvió a endurecer el jueves las restricciones por el COVID-19, enfocándose en los no vacunados y las celebraciones de la Nochevieja en un momento en que los contagios en el país alcanzaron el mayor número en un solo día al extenderse la variante ómicron.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, las personas no vacunadas no podrán ingresar a museos, exhibiciones, parques de diversiones, establecimientos de bingo y salones de apuestas, lugares a los que hasta ahora podían acceder mostrando una prueba diagnóstica negativa. Si antes tenían prohibido sentarse en una mesa en restaurantes, ya no tienen opciones para comer en un establecimiento porque ahora tampoco se les dará servicio en la barra.