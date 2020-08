En esta foto distribuida por el sitio web oficial del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei habla a la nación en ocasión de la festividad de Eid al-Adha, en Teherán, Irán, viernes 31 de julio de 2020. Jamenei dijo que Irán no negociará con Estados Unidos porque Washington lo utilizaría con fines de propaganda. ((Oficina del líder supremo iraní via AP) less