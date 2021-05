Los judíos de Estados Unidos se muestran alarmados por el antisemitismo que perciben en el país y divididos en torno a la importancia de las prácticas religiosas en la vida diaria, según un nuevo estudio.

El estudio, difundido por el Centro de Investigaciones Pew el martes, calcula que hay 7,5 millones de judíos en Estados Unidos, lo que representa el 2,3% de la población.

La encuesta de 4.178 judíos de Estados Unidos fue hecha entre noviembre del 2019 y junio del 2020, mucho antes de la actual escalada en el conflicto de Israel con los palestinos. Los resultados revelan el escepticismo de los judíos estadounidenses acerca del conflicto: Solo un tercio dijeron que el gobierno israelí era sincero en sus esfuerzos por sellar la paz y menos todavía, el 12%, dijeron que los palestinos eran sinceros.

Comparados con los estadounidenses en general, los estadounidenses judíos son mayores, tienen un nivel educativo y de ingresos más alto y están concentrados mayormente en el noreste del país, según el Pew.

Por más que a la población judía le vaya bien en términos generales, aumentó la preocupación por el antisemitismo tras atentados mortales en el 2018 y el 2019 en una sinagoga de Pittsburgh, otra de Poway (California) y una tienda de comestibles kosher en Jersey City (Nueva Jersey).

Tres cuartos de los judío-estadounidenses dicen que en Estados Unidos hay más antisemitismo que hace cinco años y un 53% afirman que se sienten menos seguros. Sobre todo los que usan elementos religiosos distintivos.

La mayoría, no obstante, dice que la sensación de inseguridad no les impide participar en las celebraciones religiosas judías.

El rabino Rick Jacobs, presidente de la Unión del Judaísmo Reformista, considera que los judíos son blanco de ataques, pero que esas acciones son parte de un problema nacional más amplio de intolerancia y discriminación.

“Hay que acabar con la tolerancia de la intolerancia en Estados Unidos”, afirmó en declaraciones a la Associated Press. “Había odio y discriminación cinco o seis años atrás, pero en los últimos años se ha hecho aceptable expresarlo en público, en forma desatada”.

De acuerdo con el Pew, los judíos son menos religiosos que el resto de la población de Estados Unidos. Por ejemplo, el 21% dice que la religión es muy importante para ellos, comparado con el 41% de la población en general. Y un 12% de los judíos participa en servicios religiosos al menos una vez a la semana, comparado con el 27% de la población en general.

