MIAMI (AP) — Un juez federal en Miami denegó el jueves el pedido de un prominente aliado del gobernante venezolano Nicolás Maduro de retirarle los cargos de lavado de dinero, afirmando que primero debe entregarse a las autoridades estadounidenses antes de presentar su argumento de tener inmunidad diplomática.

El fallo significa que seguirá su curso el proceso de extradición contra el empresario Alex Saab, ahora detenido por Cabo Verde.

El país africano arrestó en junio al empresario a solicitud de Estados Unidos, cuando su avión paró allí para reabastecerse de combustible en un viaje rumbo a Irán. El día anterior, la Corte Suprema de Cabo Verde falló a favor del pedido estadounidense de extraditarlo aunque los abogados de Saab anunciaron que apelarán.

Estados Unidos sospecha que Saab, nacido en Colombia, posee información sobre cómo Maduro, su familia y sus principales allegados supuestamente se apoderaron de millones de dólares en contratos públicos en momentos en que Venezuela, pese a su riqueza petrolera, enfrenta una severa crisis económica y un hambre y escasez generalizadas. Se dice que cuando fue arrestado estaba viajando a Irán para ofrecer la entrega de oro venezolano a cambio de gasolina iraní.

Aun antes de la eventual extradición, los abogados de Saab estaban intentando convencer a los tribunales estadounidenses a que retiren los cargos.

El lunes, un abogado de Saab argumentó ante un tribunal federal que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 le otorga a Saab inmunidad diplomática debido a que ha tenido cargos diplomáticos en el gobierno de Maduro.

El juez Robert Scola no quedó convencido. En el fallo emitido el jueves, declaró que no ve razón alguna para hacer una excepción a las normas según las cuales los prófugos no pueden tener acceso a los tribunales de Estados Unidos si no se han entregado a autoridades del país.

“Vale repetir: si Saab Moran desea oponer reservas ‘fundamentales’ a la causa, tendrá que comparecer físicamente en este distrito como lo ha pedido el gobierno repetidamente”, escribió Scola.