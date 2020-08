Miles protestan el arresto de un gobernador ruso

Manifestantes se protegen de la lluvia durante una protesta en apoyo del gobernador de la region de Jabárovsk, Sergei Furgal, en la ciudad homónima de Jabárovsk, 6.100 kilómetros (3.800 millas) al este de Moscú, el sábado 1 de agosto de 2020. (AP Foto/Igor Volkov)

MOSCÚ (AP) — Miles de personas se manifestaron el sábado en la ciudad de Jabárovsk, en el extremo oriente ruso, para protestar por el arresto de su gobernador regional, continuando una ola de oposición de tres semanas que ha desafiado al Kremlin.

El gobernador de la región de Jabárovsk, Serguei Furgal, ha estado preso en una cárcel de Moscú desde su arresto el 9 de julio bajo cargos de participar en asesinatos que ocurrieron antes de que comenzara su carrera política. Él ha negado los cargos.

Los manifestantes en Jabárovsk creen que los cargos contra Furgal son infundados y exigen que su juicio tenga lugar en su ciudad natal, 6.100 kilómetros (3.800 millas) al este de la capital rusa.

Los partidarios de Furgal han realizado protestas diarias, pero la mayor participación ocurre durante los fines de semana. La última manifestación atrajo a unas 10.000 personas, según algunos informes noticiosos, pero la policía dijo que la multitud era de aproximadamente 3.500 personas.

A diferencia de Moscú, donde la policía generalmente se mueve rápidamente para dispersar las protestas opositoras no autorizadas, las autoridades no han interferido con las manifestaciones no autorizadas en Jabárovsk, aparentemente esperando que pierdan fuerza por sí mismas.

Las autoridades creen que Furgal estuvo implicado en los asesinatos de varios empresarios en 2004 y 2005, cuando él era un hombre de negocios con intereses centrados en la madera y los metales.

Como legislador del Partido Liberal Democrático, de tendencia nacionalista, Furgal ganó las elecciones regionales de 2018 a pesar de que abstuvo de hacer campaña y apoyó públicamente a su rival, respaldado por el Kremlin.

Su victoria fue un revés humillante para el principal partido del Kremlin, Rusia Unida, que también perdió el control sobre la legislatura regional. Durante su tiempo en el cargo, Furgal se ganó la reputación de “gobernador del pueblo”, al recortar su propio salario, ordenar la venta de un yate costoso que la administración anterior había comprado y ofrecer prestaciones nuevas a los residentes.

El presidente ruso, Vladimir Putin, nombró a Mikhail Degtyaryov, un legislador federal que también es miembro del Partido Liberal Democrático, para reemplazar a Furgal, una opción que aparentemente tenía la intención de calmar la ira local. Degtyaryov aún no se ha enfrentado a los manifestantes.