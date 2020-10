NASA da a conocer nuevas reglas para viajes lunares

CABO CAÑAVERAL, Florida EE.UU (AP) — La NASA tiene nuevas reglas para las misiones a la Luna: No pelear y no tirar basura. Y no ingresar a sitios lunares históricos, como la Base Tranquilidad de la misión Apolo 11.

La agencia espacial dio a conocer el martes una serie de directrices para su programa Artemisa de misiones a la Luna, la cual se basa en el tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967 y otros acuerdos. Hasta el momento, ocho países han firmado los llamados Acuerdos Artemisa.

Los miembros fundadores son Estados Unidos, Australia, Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, los Emiratos Árabes Unidos y Gran Bretaña. El administrador de la NASA Jim Bridenstine dijo que espera que más países se sumen al plan para enviar astronautas de nuevo a la Luna para el 2024.

El grupo pudiera convertirse en la mayor coalición para un programa de vuelos espaciales tripulados en la historia, de acuerdo con Bridenstine, y busca despejar el camino para misiones eventuales a Marte.

Es importante no solamente viajar a la Luna “con nuestros astronautas, sino también llevar nuestros valores”, apuntó el jefe interino de la NASA para relaciones internacionales e interagencias, Mike Gold.

Regla número 1: Todo el mundo debe ir en son de paz.

— Los secretos están prohibidos, y todos los lanzamientos deben ser anunciados y registrados.

— Todos los miembros acuerdan colaborar en emergencias de astronautas.

— Los sistemas espaciales deben ser universales para que los equipos de todos sean compatibles, y los datos científicos deben ser compartidos.

— Los sitios históricos deben ser preservados y cualquier residuo espacial debe ser manejado adecuadamente.

— Las misiones de vehículos exploradores y otras naves espaciales no deben ser puestas en peligro porque otros se acerquen demasiado.

Los infractores pudieran ser expulsados, dijo Bridenstine.

La coalición puede decir: “Mira, estás en este programa con el resto de nosotros, pero no estás siguiendo las mismas reglas”, comentó.

Estados Unidos es el único país que ha llevado humanos a la Luna: 12 astronautas desde 1969 hasta 1972.

Rusia está indecisa sobre su participación. El jefe de la agencia espacial del país, Dimitry Rogozin, dijo el lunes en una reunión virtual del Congreso Astronáutico Internacional que el programa Artemisa está centrado en Estados Unidos y que él preferiría ver un modelo de cooperación similar al de la Estación Espacial Internacional.

China, mientras tanto, está fuera. La NASA tiene prohibido por ley, al menos por ahora, firmar acuerdos bilaterales con Beijing.