NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

Subsecretario de salud mexicano sí estuvo hospitalizado

LA AFIRMACIÓN: Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no fue hospitalizado tras haberse contagiado de COVID-19. Se encuentra en su casa.

LOS HECHOS: Desde el 24 de febrero en redes sociales y medios mexicanos comenzó a circular el rumor de que el subsecretario de salud había sido hospitalizado por complicaciones de COVID-19 y aunque en un inicio se negaron dichas versiones, el 28 de febrero la Secretaría de Salud confirmó que el funcionario se encontraba internado.

Ruy López Riadura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), informó en conferencia de prensa que el subsecretario sí fue hospitalizado de manera preventiva desde el 24 de febrero.

El directivo agregó que la salud del funcionario iba evolucionando de manera favorable y que podía ser dado de alta entre el 1 o el 2 de marzo.

Una publicación que se ha compartido miles de veces en Twitter desde su publicación el 28 de febrero asegura que López-Gatell no está hospitalizado. “Una fuente federal me confirma que Hugo López-Gatell está en su casa, no hospitalizado”, dice el mensaje. Pero esto es incorrecto.

López Riadura dijo en el encuentro con medios que López-Gatell requería un tratamiento en el sentido de un estado de COVID-19 moderado, ya con requerimientos de oxígeno. “Por eso su equipo médico evaluó la necesidad de una hospitalización anticipada, pues si se hace de esa manera hay una oportunidad de atender la enfermedad”, detalló el directivo.

El titular de Cenaprece confirmó el domingo que López-Gatell “está hospitalizado, aún sigue hospitalizado y desde el miércoles ha estado hospitalizado”. Agregó que habla todos los días con el subsecretario y que está de “muy buen ánimo” y evolucionando “muy bien” en el protocolo de hospitalización anticipada.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró el 1 de marzo que López-Gatell salió el fin de semana del hospital, donde fue internado, pero no especificó qué día lo hizo.

El pasado 20 de febrero, el subsecretario de salud informó a través de sus redes sociales que tras presentar síntomas leves de COVID-19 se realizó una prueba de antígenos y esta resultó positiva.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

___

Video de líder opositor mexicano pidiendo ayuda internacional es de 2019

LA AFIRMACIÓN: El político mexicano Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), publicó un video en redes sociales en días pasados pidiendo la intervención extranjera debido a que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, planea reelegirse.

LOS HECHOS: El video data de 2019. Además, Cortés no pidió intervención extranjera en México para detener los planes de López Obrador sino que sólo hizo un llamado a la comunidad internacional.

El 18 de marzo de 2019, Cortés publicó un video en su cuenta verificada de Twitter con el siguiente mensaje: “Este gobierno autoritario pretende seguir los pasos de Venezuela y perpetuarse en el poder, en Acción Nacional no lo vamos a permitir, por ello lanzamos una alerta a la comunidad internacional ante estos hechos. Sufragio efectivo, no reelección”.

El video fue publicado como crítica a una reforma constitucional hecha al mecanismo para realizar una consulta popular, a fin de que a la mitad del sexenio se pueda realizar una consulta de revocación de mandato sobre el ejercicio del presidente.

Si bien el tuit y el video sí señalan que con esta reforma México se acerca a Venezuela y supuestamente López Obrador tiene la intención de reelegirse para 2024, Cortés nunca hizo una “alerta internacional” para denunciar los supuestos planes del presidente y su partido político.

Sin embargo, en días recientes ha estado circulando en redes sociales una imagen del video de Cortés con el siguiente texto: “Hace unos días, Marco Cortés, líder nacional del PAN, pidió a la “comunidad internacional” su intervención para evitar la ‘reelección’ de AMLO y que México ‘se convierta en Venezuela’. No hay que olvidar que un mexicano que pide ‘intervención extranjera’ es un traidor a la patria”.

En ningún momento Cortés llamó a la intervención extranjera sino que sólo hizo un llamado a vigilar las políticas aprobadas en México.

López Obrador ha dejado claro que no piensa reelegirse, aunque la Constitución mexicana ni siquiera lo permite. Un presidente en México sólo puede gobernar durante seis años.

— El periodista de la AP Rafael Cabrera verificó esta información.

___

Titular de reporte sobre AMLO no fue publicado por sitio de noticias mexicano

LA AFIRMACIÓN: El portal mexicano Aristegui Noticias publicó en su página de Facebook un reporte sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador con un titular que contiene una frase vulgar.

LOS HECHOS: En búsquedas en el caché de Google y en el historial de publicaciones en la página de Facebook de Aristegui Noticias, The Associated Press no encontró indicios de que el medio haya hecho esa publicación. Además, el reporte noticioso con el encabezado vulgar se desprende de una página dedicada a diseminar contenido satírico.

El 21 de noviembre del 2018, después de su triunfo electoral el 1 de julio de ese año, López Obrador concedió una entrevista a la periodista Carmen Aristegui, fundadora del sitio Aristegui Noticias, en la que el presidente electo reiteró las propuestas que hizo durante las campañas.

López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre de ese año.

En la entrevista con Aristegui, el mandatario reiteró que su principal objetivo en el gobierno sería acabar con la corrupción e impulsar proyectos de infraestructura como la construcción del llamado “Tren Maya”, que recorrerá alrededor de 1.500 kilómetros a través de los estados sureños de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Al día siguiente, el 22 de noviembre, Aristegui destacó en su programa diversos momentos de la entrevista con López Obrador, como la propuesta que hizo el entonces presidente electo de llevar a cabo una consulta ciudadana para preguntar a la población si los exgobernantes debían o no ser juzgados por casos de presunta corrupción.

Una publicación que circula en Facebook muestra una captura de pantalla que atribuye falsamente a Aristegui Noticias la publicación en su página de esa red social de un reporte noticioso con un encabezado que incluye una frase vulgar.

Sin embargo, la publicación que aparece en la captura con el titular no contiene la paloma azul concedida por Facebook a las páginas verificadas y que sí aparece en la totalidad de las publicaciones hechas desde la página oficial de Aristegui Noticias.

Además, al buscar el encabezado con la frase vulgar en Google, la única publicación que aparece ligada a ese titular es un artículo publicado el 22 de noviembre del 2018, sin los logos de Aristegui Noticias, por el sitio web de contenido satírico Reporte Méndigo.

Ese portal, en la sección “¿quiénes somos?”, dice: “Nacimos para hacer reír… noticias ficticias, tendenciosas y obviamente sarcásticas. Nada de lo aquí publicado es verdad”.

En reversiones hechas en Google de la captura que contiene el logo de Aristegui Noticias, la AP encontró que la imagen comenzó a circular recientemente en sitios web dedicados a diseminar memes políticos.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Foto de niños en centro de inmigración de Texas no es reciente

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía reciente muestra a niños migrantes al interior de una jaula ubicada en un centro de procesamiento de inmigración luego de que el presidente Joe Biden reabrió los albergues para detener a niños migrantes que llegan a la frontera sur.

LOS HECHOS: Después de realizar una búsqueda inversa de la imagen la AP encontró que la imagen en donde se ve a un niño al interior de una jaula comenzó a circular en la web en junio de 2018.

La imagen es una captura de pantalla de un video publicado por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) que posteriormente se compartió en redes sociales y en medios de comunicación en donde se ve a niños y adultos en jaulas de una instalación de la patrulla fronteriza en McAllen, Texas.

En la grabación se muestra a algunos niños envueltos en mantas de mylar o de emergencia, mientras duermen en colchones en el piso dentro de las jaulas de metal.

Además, según el reporte de la AP el Centro de Procesamiento de la Patrulla Fronteriza en McAllen —de donde surgieron las imágenes que mostraban a migrantes detenidos cuando el gobierno de Trump separó a las familias en la frontera— está cerrado por remodelaciones, durante las cuales se retirarán unas enormes jaulas hechas con malla metálica.

Una fotografía muestra a Biden junto a la imagen en donde se ve a un par de niños en una jaula. En la parte inferior de la foto se lee la leyenda: “Biden reabre jaulas para niños”. El texto que acompaña la foto agrega: “Gracias a los que votaron por Biden…”.

Pero la afirmación es incorrecta pues la fotografía se tomó hace más de dos años cuando Biden aún no se convertía en presidente.

El 18 de junio de 2018 la AP reportó que más de 1.100 personas se encontraban dentro de la instalación dividida en alas separadas para niños no acompañados, adultos solos y madres y padres con niños. Las jaulas en cada ala se abrían a áreas comunes para usar baños portátiles y la iluminación del techo del almacén permanecía encendida las 24 horas.

En ese entonces CPB dijo a la AP que de esas personas cerca de 200 eran menores no acompañados por adultos.

En junio de 2018, casi 2.000 niños habían sido separados de sus padres a partir de que el fiscal general Jeff Sessions anunció la política, que ordenaba a los funcionarios de Seguridad Nacional remitir todos los casos de entrada ilegal a los Estados Unidos para su enjuiciamiento. Grupos eclesiásticos y defensores de los derechos humanos criticaron duramente la política, calificándola de inhumana.

A finales de febrero de 2021, la administración de Biden anunció la reapertura de una instalación para albergar a hasta 700 adolescentes migrantes luego de que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México sin compañía de alguno de sus padres.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) informó el 22 de febrero que los primeros adolescentes llegaron a la instalación ubicada en Carrizo Springs, Texas, que hace dos años fue convertida en un centro de detención durante el gobierno de Donald Trump. La instalación estuvo cerrada desde julio de 2019.

— Abril Mulato

___

Periodista mexicano no es propietario de cadena de gasolineras

LA AFIRMACIÓN: El periodista mexicano Carlos Loret de Mola es dueño de 18 gasolineras de la marca La Gas, en Ciudad de México.

LOS HECHOS: El dueño es Emilio Loret de Mola Gomory, quien no es pariente del periodista. La cadena La Gas no opera en Ciudad de México sino en los estados de Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en el sureste mexicano.

Desde 2019, el conductor Carlos Loret de Mola ha desmentido que sea dueño de la cadena de gasolineras ante la difusión de información falsa en redes sociales.

“Falso que tenga gasolineras. Los que quieran debatir que lo hagan de frente, no con calumnias”, publicó en Twitter en enero de ese año.

La empresa Gasolinerías La Gas, S.A. de C.V., es la dueña de la cadena. La AP revisó el portal del Registro Público de Comercio, de la Secretaría de Economía federal, y Emilio Alberto Loret de Mola Gomory aparece como el presidente del consejo de administración. En ninguna parte aparece el nombre del periodista.

La compañía se fundó en 2016 y desde entonces ha abierto estaciones de servicio en estados del sureste mexicano, excepto Chiapas. No opera en Ciudad de México.

En redes sociales, no obstante, se difunde que el conductor es dueño de la cadena de gasolineras.

“Carlos Loret de Mola es dueño de 18 gasolineras de la marca “La Gas”, dice una de las publicaciones que difunden información falsa en redes sociales.

La cadena La Gas surgió como parte de la apertura del sector energético a la inversión privada. En 2013, tras una reforma constitucional sobre el sector energético, en México se permitió por primera vez que hubiera gasolineras que no pertenecieran a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

La acusación ha tomado como base la coincidencia de apellidos entre el empresario y el conductor. El nombre completo del periodista es Carlos Loret de Mola Álvarez, y es hijo del periodista Rafael Loret de Mola Vadillo. El apellido es común en la zona del sureste mexicano.

El periodista tiene una larga trayectoria como conductor en Televisa, pero también ha hecho radio y prensa. Ha sido crítico del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

— Rafael Cabrera

____

Cristiano Ronaldo no lanzó mensaje contra gobierno cubano

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra al astro del futbol, Cristiano Ronaldo, mientras sostiene una hoja con un mensaje en contra del gobierno cubano.

LOS HECHOS: La imagen fue editada. La fotografía original muestra a Ronaldo, entonces jugador del equipo Real Madrid, mientras sostiene la hoja con un mensaje de apoyo a las víctimas de sismos registrados en 2011 en el sureste español.

El 11 de mayo del 2011, dos sismos sacudieron la región en Murcia, en el sureste de España, dejando al menos nueve personas fallecidas, decenas de heridos y miles de damnificados.

De acuerdo con reportes de The Associated Press, el municipio de Lorca fue uno de los más afectados por los sismos, considerados los más mortíferos registrados en el país ibérico en 55 años.

Dos días después del terremoto, en una visita a Lorca, el entonces presidente español José Luis Rodríguez Zapatero prometió rehabilitar las viviendas afectadas, reportó la AP.

“Vamos a rehabilitar el patrimonio, las viviendas, los edificios públicos y las infraestructuras”, añadió.

Una semana después, jugadores del Real Madrid también visitaron Lorca para expresar su apoyo a los habitantes de la región. Imágenes de la visita de los jugadores fueron difundidas por el club futbolístico.

Una publicación que circula en Facebook muestra una de las fotografías en las que Ronaldo expresó su solidaridad con Lorca, pero la imagen fue editada para mostrar al jugador con un mensaje en contra del gobierno cubano.

“Muchas gracias Ronaldo por tu apoyo a la libertad de Cuba”, escribió el usuario que publicó la foto alterada.

Sin embargo, la fotografía sin editar muestra a Ronaldo, actualmente jugador de la Juventus de Turín, en Italia, mientras sostiene la hoja que dice: “Todos con Lorca”.

Al hacer reversiones de la foto en Google, la AP encontró que diferentes versiones editadas de la fotografía han circulado en redes sociales para atribuir a Ronaldo mensajes distintos a los que en realidad contiene la hoja.

— Marcos Martínez Chacón

___

___

