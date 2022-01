CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Documento sobre cierre de actividades en México por virus es apócrifo

LA AFIRMACIÓN: El 8 de enero el Comité Estatal COVID-19 en México declaró el cierre total de diversos negocios como bares, casinos y centros nocturnos. También ordenó la suspensión de clases presenciales en las escuelas y la cancelación de eventos deportivos y religiosos, entre otras actividades.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en WhatsApp muestran el documento para decir que se trata de una orden oficial a través de la cual se decretó la cancelación de diversas actividades y eventos masivos.

“Clases presenciales suspendidas en todos los niveles escolares, las cuales se llevarán a cabo a distancia (virtual)”, dice el documento.

El mismo, con fecha del 8 de enero, muestra los logos oficiales de distintas agencias del gobierno federal como la Secretaría de Salud, que coordina la estrategia nacional contra la pandemia, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pero autoridades en los estados de Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tabasco, donde ha circulado la supuesta orden, han desmentido la información.

Además, The Associated Press no encontró indicios en los comunicados ni en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Salud federal de que la agencia haya emitido una orden como la que circula.

En semanas recientes a nivel nacional se ha registrado un aumento en los contagios de COVID-19 ante la expansión de la variante ómicron.

El alza en el número de casos ha derivado en la implementación de medidas para frenar los contagios en distintas regiones del país, como la reducción del aforo permitido en establecimientos como centros comerciales y otros negocios.

Por ejemplo, en Nuevo León, en el noreste de México y donde ha sido compartido el documento falso, el 9 de enero el gobernador Samuel García hizo un llamado a las empresas para permitir el trabajo de manera remota. García difundió un desmentido del documento a través de su cuenta de Instagram.

Previamente, ante el aumento en contagios, los aforos permitidos en los negocios como restaurantes y gimnasios se redujeron de un 90% a un 50%.

También el gobierno federal ha descartado suspender el regreso a las clases presenciales en el país pese al aumento en los contagios.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Desmayos registrados en video no son por vacunas; preceden a la pandemia de COVID-19

LA AFIRMACIÓN: Una secuencia de videos muestra a personas que sufren desmayos ocasionados por la vacuna contra el COVID-19.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Twitter muestran una secuencia de 13 videos en los que aparecen personas que sufren desmayos para afirmar falsamente que se deben a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

Pero, al hacer reversiones de fotogramas de fragmentos de los videos en internet, AP encontró que las grabaciones circulan en la web desde antes de la pandemia, entre 2007 y 2018.

Los primeros casos de contagios de COVID-19 fueron detectados en China a fines de 2019. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la expansión del virus había alcanzado niveles de pandemia.

Además, las primeras inoculaciones masivas contra el virus comenzaron a fines de 2020 a nivel global.

Por ejemplo, uno de los videos muestra a una presentadora de televisión mientras sufre un desmayo y cae al suelo.

Pero, al hacer reversiones de fragmentos de esta grabación, AP corroboró que el incidente ocurrió en septiembre de 2016 y muestra a la presentadora de televisión pakistaní Izra Khan mientras sufre el desmayo durante una transmisión del canal 92 News.

Incluso, ante versiones falsas que circularon después de que el video se hiciera viral en aquel entonces, Khan aclaró en su cuenta de Twitter que no había muerto tras sufrir el colapso.

Otro de los fragmentos en la secuencia muestra el desmayo de una modelo en la alfombra roja de la edición número 86 de los premios Oscar.

Pero la grabación corresponde a la transmisión en vivo sobre el evento, ocurrido en marzo de 2014, del canal televisivo local KTLA 5 de Los Ángeles, en California.

También aparece en la secuencia el momento en el que se desmaya un comentarista en 2009 durante la transmisión en vivo de un programa que en ese entonces era encabezado por Glenn Beck en el canal televisivo estadounidense Fox News.

— Marcos Martínez Chacón.

Ejército mexicano no decomisó casa de gobernador de Nuevo León

LA AFIRMACIÓN: Un video difundido en redes sociales asegura que el ejército mexicano realizó un operativo en casa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, para decomisar todos sus bienes.

LOS HECHOS: El video fue transmitido en vivo en Facebook el 9 de enero por el canal de “Alerta Política” y acumula 239.000 reproducciones. Sin embargo, aunque su titular asegura que hubo un operativo militar en contra de García, durante las casi tres horas que duró la transmisión nunca se mostró o probó el supuesto operativo.

“¡Impactante decisión! El Ejército quita todo a Samuel García. Llora de enojo”, dice el título del video.

Sin embargo, nada de esto ha sido reportado por las autoridades o el propio gobernador. García, quien es asiduo usuario de Twitter, Facebook e Instagram, no ha publicado nada sobre el supuesto operativo militar en el que todos sus bienes fueron despojados por el gobierno.

El área de comunicación social del gobierno de Nuevo León se limitó a señalar por mensaje que era “falso”.

Por su parte, el ejército mexicano fue consultado pero no dio respuesta. Sin embargo, no hay ningún comunicado en su apartado de prensa de su página institucional ni tampoco en sus cuentas verificadas de redes sociales.

La esposa de García, Mariana Rodríguez, una empresaria que aparece junto a él de manera continua en las redes sociales, tampoco ha reportado ningún operativo que afectara a su familia o patrimonio.

A lo largo del video se hacen críticas a las posiciones políticas de García, quien milita en el partido Movimiento Ciudadano, porque ha hecho constantes señalamientos contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

Ejército mexicano no cateó casa de expresidente

LA AFIRMACIÓN: Un video difundido en las redes sociales asegura que el ejército mexicano realizó un cateo en casa del expresidente Vicente Fox (2000-2006).

LOS HECHOS: El video fue transmitido en vivo en un perfil de Facebook y acumula cerca de 100.000 vistas. Sin embargo, a lo largo del video nunca se prueba el supuesto operativo que se advierte en el título.

Por un lado, se señala que la Fiscalía General de la República (FGR) capturó a un familiar de Fox y eso motivó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara el cateo del ejército en su hogar.

“¡Catean su casa! FGR captura a familiar de Fox. AMLO envía al Ejército”, dice la publicación.

Sin embargo, esa afirmación es incorrecta.

El supuesto familiar de Fox que fue “capturado” en realidad es Luis Ernesto Derbez, ex canciller mexicano. El político mexicano no fue capturado sino que en agosto un juez ordenó su aprehensión debido a un presunto fraude cometido durante su gestión como rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Derbez estuvo en el gobierno de Fox, pero no es su familiar. Hasta ahora, él no ha sido detenido ni se encuentra preso. Ningún medio o autoridad ha reportado su detención.

Por otro lado, Fox no ha denunciado que alguna de sus propiedades en el estado de Guanajuato, donde reside, hayan sido objeto de un cateo.

En días recientes el presidente López Obrador no ha mencionado nada sobre el expresidente, con quien no tiene una buena relación pública.

Ningún medio local o nacional ha reportado tampoco el supuesto operativo contra Fox.

— Rafael Cabrera

